Навальный намерен подать в суд на Пескова

Оппозиционер Алексей Навальный решил подать в суд на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Ранее господин Песков заявил , что с оппозиционером работают специалисты Центрального разведывательного управления США, сообщает «Коммерсантъ».

«Здесь прямое утверждение от госчиновника. Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на „работу со специалистами ЦРУ“. Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю», — написал Алексей Навальный в своем блоге в «Живом Журнале»,

Иск Навального поступит в Пресненский районный суд Москвы, рассказал глава юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади.

«Иск готовим. Подавать будем по месту жительства Пескова, то есть в Пресненский районный суд Москвы», — прокомментировал юрист «Открытым медиа».

Дмитрий Песков заявил о том, что Навальный работает с ЦРУ и получает от него инструкции. О том, что Навальный работает с западными спецслужбами и действует в их интересах, также заявил и спикер Госдумы Вячеслав Володин.