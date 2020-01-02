Навальный обвинил Медведева в покупке снега

Оппозиционер Алексей Навальный обвинил премьер-министра Дмитрия Медведева в покупке снега для дачи. В блоге на «Эхо Москвы» политик опубликовал фотографию загородной резиденции Медведева на Волге, сфотографированную с другого берега реки.

«Купили снега, привезли и аккуратно засыпали горнолыжный склон и прилегающую к нему территорию. Ну захотелось премьер-министру России пару раз скатиться с горки, разве нам сложно сделать для него маленькое новогоднее чудо?» — написал Навальный.

Ранее сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима сообщила о том, что ее уволили из-за подписки на оппозиционера Алексея Навального в Instagram. Девушка стала популярной после Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Иностранцы публиковали с ней фото в соцсетях и называли самым красивым сотрудником полиции России.