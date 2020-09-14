Навальный пошел на поправку. Подробности из немецкой клиники

Берлинская клиника «Шарите» выдает информацию о состоянии Алексея Навального очень неторопливо, малыми порциями.
14 сентября она сообщила, что он полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Его состояние становится все более мобильным. И он уже может вставать с постели.
Начальный находился в состоянии искусственной комы 19 дней. Как установила лаборатория бундесвера, он был отравлен нерве-паралитическим ядом «Новичок» нового типа. 14 сентября к таким же выводам пришли эксперты из Франции и Швеции.
Навальному стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где Навального госпитализировали. 22 августа по желанию родственников его доставили для лечения в клинику «Шарите» в Берлине.