Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 сентября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Навальный пошел на поправку. Подробности из немецкой клиники

Оппозиционному политику Алексею Навальному, который проходит лечение в германской клинике «Шарите», с каждым днем становится все лучше. Он уже может вставать с постели, рассказывает DW.

Алексея Навального привезли в ФРГ из Омска и везут в клинику.
Алексея Навального привезли в ФРГ из Омска и везут в клинику.
@yulia_navalnaya

Берлинская клиника «Шарите» выдает информацию о состоянии Алексея Навального очень неторопливо, малыми порциями.

14 сентября она сообщила, что он полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Его состояние становится все более мобильным. И он уже может вставать с постели.

Начальный находился в состоянии искусственной комы 19 дней. Как установила лаборатория бундесвера, он был отравлен нерве-паралитическим ядом «Новичок» нового типа. 14 сентября к таким же выводам пришли эксперты из Франции и Швеции.

Клиника &quot;Шарите&quot;. ФРГ.
Клиника «Шарите». ФРГ.
@chariteberlin

Навальному стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где Навального госпитализировали. 22 августа по желанию родственников его доставили для лечения в клинику «Шарите» в Берлине.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость