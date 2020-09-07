Навальный выведен из комы и скоро начнет давать показания

Оппозиционный политик, борец с коррупцией Алексей Навальный выведен врачами из комы в немецкой клинике «Шарите». Он уже реагирует на слова, его состояние значительно улучшилось, пишет РИА «Новости».

Навального госпитализировали в Омске 20 августа, сняв с рейса Томск — Москва. Он возвращался в столицу после съемок фильма-расследования о предстоящих выборах в Новосибирске и Томске.

Также в авторском интернет-фильме он рассказал о плане выиграть сентябрьские выборы в Заксобрание Новосибирской области, суть которого заключается в том, что все оппозиционные силы должны объединиться против «Единой России».

В самолете Навальному стало очень плохо, и пилоты приняли решение уйти на посадку в Омске. Местные врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

Однако по требованию семьи Навального оппозиционера вскоре перевезли в Германию, где в берлинской клинике местные айболиты установили, что оппозиционера могли отравить газом, похожим на газ из группы боевых веществ «Новичок». Громкое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ отверг все обвинения. Россия и Евросоюз сразу же начали обмениваться дипломатическими уколами.

Немецкие доктора утверждают, что Навальный идет на поправку и скоро сможет говорить.

Напомним, что Фонд борьбы с коррупцией", который возглавляет Алексей Навальный, признан в России организацией со статусом «иностранного агента».