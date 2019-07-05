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Политика

«Наверное, надо вообще запретить». Роспотребнадзор разберется со смартфонами школьников

Валентина Матвиенко предложила Роспотребнадзору подумать о полном запрете мобильных телефонов в школах, сообщает Интерфакс. По поручению спикера Совета Федерации ведомство создаст рабочую группу по этому вопросу.

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

Свое предложение Валентина Матвиенко озвучила на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. По ее мнению, смартфоны в школах «наверное, вообще надо запретить».

Спикер Совета Федерации назвала сразу две причины прийти к такому решению. Во-первых, отсутствие необходимых условий для хранения смартфонов. «Если будут дорогие телефоны оставлять в ящичках, а потом оттуда исчезнут?» — спросила Матвиенко. Во-вторых, считает она, девайсы мешают школьникам сосредоточиться на учебе. «Есть нормы этики в разных странах. Если ребенок с телефоном на уроках — будет ребенок учиться? Нет» — подчеркнула спикер Совета Федерации.

В ответ на это заявление глава Роспотребнадзора Анна Попова пообещала, что в ближайший месяц будет создана рабочая группа о порядке использования телефонов в школах. Валентина Матвиенко попросила успеть принять «необходимые решения» до начала учебного года.

Ранее в сети бурно обсуждали проект Роспотребнадзора по запрету домашней еды в школах. Тогда ведомство прокомментировало, что планирует уточнить, какие продукты дети смогут приносить из дома в общеобразовательные учреждения для своего питания.

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