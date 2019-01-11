Роспотребнадзор решил уточнить список продуктов, которые школьникам можно носить из дома

Накануне СМИ нашли в проекте санитарно-эпидемиологических требований, опубликованном на федеральном портале нормативно-правовых актов, интересную фразу. «Не допускается использовать для организации питания детей принесенные из дома продукты и блюда», — указано в документе.
После поднявшейся шумихи Роспотребнадзор решил прокомментировать ситуацию. «Планируется сформулировать требования, что можно приносить из дома. Это будут продукты (не блюда), готовые к употреблению, не относящиеся к группе скоропортящихся — например фрукты, орехи», — говорится в тексте сообщения.
Также ведомство планирует прописать требования по организации процесса питания для таких случаев. Специалисты отметили, что эта норма не новая — в прежних, утвержденных правилах она уже была, пишет ТАСС.