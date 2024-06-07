7 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Навозная война: Южная Корея отправила соседям ответные шары с долларами и флешками

В Северную Корею послали ответные воздушные шары из Южной, сообщает North Korea News.

Внутри — доллары, флешки с корейской музыкой и кино и листовками против Ким Чен Ына.

Это ответ на шары с тоннами навоза и мусора, которые ранее отправил Пхеньян. Их отправили ночью из приграничного района. Помимо долларов и флешек, внутри было 200 тыс. листовок против правительства КНДР.

Такие шары «письмами правды и свободы».

Это старая практика времен холодной войны, от которой страны в последнее время отошли.

Сами по себе шары выглядят безобидно. Однако на самом деле это может говорить об опасном ухудшении отношений между старыми противниками, указывает Газета.Ru.

Ранее Северная Корея отправила соседям 150 шаров с навозом и мусором. Внутри шаров находился различный мусор — пластиковые бутылки, батарейки и навоз. Воздушные шары упали в различных местах по всей стране.

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала этот шаг выражением «права народа КНДР на выражение» своей позиции и пообещала десятикратно отвечать на заброс листовок южнокорейскими активистами.

Власти Южной Кореи в шоке от вульгарных действий соседей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Экскурсии на теплоходе по Оби
Лекторий фестиваля «Связь»
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость