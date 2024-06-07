В Северную Корею послали ответные воздушные шары из Южной, сообщает North Korea News.

Внутри — доллары, флешки с корейской музыкой и кино и листовками против Ким Чен Ына.

Это ответ на шары с тоннами навоза и мусора, которые ранее отправил Пхеньян. Их отправили ночью из приграничного района. Помимо долларов и флешек, внутри было 200 тыс. листовок против правительства КНДР.

Такие шары «письмами правды и свободы».

Это старая практика времен холодной войны, от которой страны в последнее время отошли.

Сами по себе шары выглядят безобидно. Однако на самом деле это может говорить об опасном ухудшении отношений между старыми противниками, указывает Газета.Ru.

Ранее Северная Корея отправила соседям 150 шаров с навозом и мусором. Внутри шаров находился различный мусор — пластиковые бутылки, батарейки и навоз. Воздушные шары упали в различных местах по всей стране.

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала этот шаг выражением «права народа КНДР на выражение» своей позиции и пообещала десятикратно отвечать на заброс листовок южнокорейскими активистами.

Власти Южной Кореи в шоке от вульгарных действий соседей.

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