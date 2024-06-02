Северная Корея продолжает забрасывать южных соседей мусором. В прошлый раз был навоз

КНДР отправила около 600 воздушных шаров с мусором на территорию Республики Корея. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

По информации Комитета начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея, к утру 2 июня в столичном регионе было обнаружено около 600 воздушных шаров. КНДР начала запускать их примерно в 20:00 по местному времени (14:00 МСК) 1 июня.

Ранее, 28 мая, КНДР запустила около 260 шаров с мусором в сторону Республики Корея. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала этот шаг выражением «права народа КНДР на выражение» своей позиции и пообещала десятикратно отвечать на заброс листовок южнокорейскими активистами.

Последний раз перебежчики запускали листовки 10 мая.

31 мая правительство Республики Корея предупредило, что примет решительные меры в случае продолжения провокаций со стороны КНДР.

На этой неделе КНДР предприняла неудачную попытку запуска спутника, выпустила не менее 18 баллистических ракет малой дальности, четыре дня подряд пыталась глушить сигналы GPS на территории Республики Корея, в том числе 1 июня.

Ранее КНДР отправила к соседям шары с навозом.

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