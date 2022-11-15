Назвали дату прямой линии с губернатором Виктором Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 23 ноября проведет прямую линию, в ходе которой ответит на вопросы жителей региона.

Где будет трансляция

Текстовые трансляции будут вести ИД «Алтапресс», ИА «Толк», ИА «Амител», сайт газеты «Алтайская правда» и другие СМИ, сообщили в пресс-службе правительства края. Речь идет об изданиях:

«Катунь 24»;

«Россия 24»;

Радиостанция «Россия»;

«Катунь FM»;

«Бизнес FM»;

официальный паблик Правительства края в соцсети «ВКонтакте»;

аккаунт Центра управления регионом ( ЦУР) во «ВКонтакте».

Как задать вопрос

Задать вопросы можно через специальную форму обратной связи во «ВКонтакте» в аккаунте правительства Алтайского края, под анонсами прямой линии в аккаунтах губернатора, ЦУР Алтайского края и правительства региона.

Также спросить можно по одному из телефонов, указанных ниже.

Номера телефонов. t. me/altaigovernment.

Звонки принимают с 15 ноября в рабочие дни с 10:00 до 17:00. Вопросы в соцсетях можно задавать круглосуточно.

Ранее губернатор Виктор Томенко и президент Владимир Путин поговорили по видеосвязи.