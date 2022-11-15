15 ноября
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Политика

Назвали дату прямой линии с губернатором Виктором Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 23 ноября проведет прямую линию, в ходе которой ответит на вопросы жителей региона.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

Где будет трансляция

Текстовые трансляции будут вести ИД «Алтапресс», ИА «Толк», ИА «Амител», сайт газеты «Алтайская правда» и другие СМИ, сообщили в пресс-службе правительства края. Речь идет об изданиях:

  • «Катунь 24»;
  • «Россия 24»;
  • Радиостанция «Россия»;
  • «Катунь FM»;
  • «Бизнес FM»;
  • официальный паблик Правительства края в соцсети «ВКонтакте»;
  • аккаунт Центра управления регионом (ЦУР) во «ВКонтакте».

Как задать вопрос

Задать вопросы можно через специальную форму обратной связи во «ВКонтакте» в аккаунте правительства Алтайского края, под анонсами прямой линии в аккаунтах губернатора, ЦУР Алтайского края и правительства региона.

Также спросить можно по одному из телефонов, указанных ниже.

Номера телефонов.
Номера телефонов.
t. me/altaigovernment.

Звонки принимают с 15 ноября в рабочие дни с 10:00 до 17:00. Вопросы в соцсетях можно задавать круглосуточно.

Ранее губернатор Виктор Томенко и президент Владимир Путин поговорили по видеосвязи.

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