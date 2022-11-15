Назвали дату прямой линии с губернатором Виктором Томенко

Где будет трансляция
Текстовые трансляции будут вести ИД «Алтапресс», ИА «Толк», ИА «Амител», сайт газеты «Алтайская правда» и другие СМИ, сообщили в пресс-службе правительства края. Речь идет об изданиях:
- «Катунь 24»;
- «Россия 24»;
- Радиостанция «Россия»;
- «Катунь FM»;
- «Бизнес FM»;
- официальный паблик Правительства края в соцсети «ВКонтакте»;
- аккаунт Центра управления регионом (ЦУР) во «ВКонтакте».
Как задать вопрос
Задать вопросы можно через специальную форму обратной связи во «ВКонтакте» в аккаунте правительства Алтайского края, под анонсами прямой линии в аккаунтах губернатора, ЦУР Алтайского края и правительства региона.
Также спросить можно по одному из телефонов, указанных ниже.
Звонки принимают с 15 ноября в рабочие дни с 10:00 до 17:00. Вопросы в соцсетях можно задавать круглосуточно.
Ранее губернатор Виктор Томенко и президент Владимир Путин поговорили по видеосвязи.