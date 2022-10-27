Виктор Томенко встретился с основателем агрохолдинга "Черкизово".

Виктор Томенко и основатель российского агрохолдинга «Черкизово» Игорь Бабаев 26 октября посетили объекты производственного комплекса «Алтайский бройлер» в Зональном районе и в Бийске, сообщает пресс-служба губернатора.

Правительство Алтайского края подписало соглашение о сотрудничестве с «Черкизово» в 2019 году. В ходе рабочей встречи 26 октября обсуждался вопрос развития птицеводства в регионе.

Реализация инвестиционного проекта не останавливалась при ковидных ограничений и макроэкономических потрясениях. После крупного пожара на «Алтайском бройлере» работа возобновилась.

Объем вложенных инвестиций уже оценивается примерно в 3 млрд рублей, средства направили на строительство шести новых птичников на откормочной площадке «Зональное — 2» и модернизацию завода по переработке продукции в Бийске.

Виктор Томенко подчеркнул, что в 2022 году все совместные планы с Группой «Черкизово» выполняют в полном объеме. Причем работа ведется с опережением намеченных графиков. В настоящее время в Зональном районе к вводу в эксплуатацию готовят производственные объекты — новые птичники.

К концу года компания выйдет на объем производства более 70 тыс. тонн мяса птицы, по итогам 2023 года показатель вырастет до 86 тыс. тонн, а к 2025 году — предположительно, в 115 тыс. тонн.

Ранее спроси на куриное мясо упал в России.