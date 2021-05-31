Названы два доказательства военного альянса России и Китая

Россия и Китай «создали военный альянс», чтобы вытеснить США из зон геополитических интересов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Die Welt .

В немецком издании отметили, что уже несколько фактов говорят об альянсе России и Китая, «ставшим реальностью».

К доказательствам отнесли регулярные поставки в Китай новейших типов российского вооружения и совместные учения.

«Россия поставила Пекину такие образцы техники, как ЗРК С-400 и истребитель Су-35, а также принимает участие в создании китайской системы ПРО», — говорится в статье.

Кроме того, как отмечается, Пекин усилил давление на Тайвань сразу после того, как в апреле Москва увеличила количество войск у границ Украины.

По мнению немецкого политолога это было сигналом о готовности оказать России военную поддержку при необходимости.

«Пекин, как и Москва, рассматривает свое региональное окружение в качестве зоны особого влияния. Таким образом, их главным противником являются США, развивающие сеть своих военных альянсов», — пишет Die Welt.

Ранее Россия и Китай договорились строить международную лунную станцию.