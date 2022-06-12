Названы главные виновники провала западных санкций против России

Экономист Василий Колташов рассказал « Прайму », что недостаточный уровень компетентности западных экономистов стал причиной провала антироссийских санкций.

Колташов напомним. что сейчас многие эксперты и политики на Западе признают, что санкционная политика не принесла желаемых результатов.

В частности, антироссийские санкции больше ударили по Европе: евро слабеет и наблюдается высокий уровень инфляции.

«Не нашлось людей, которые, будучи представлены нам как гиганты экономической мысли, способные укрепить западную стратегию в экономике на века, смогли бы донести до политиков мысль, что санкции не будут работать, поскольку мир находится в ситуации подъема товарных рынков и тотальной инфляции», — пояснил эксперт.

Также неудачей эксперт назвал отсутствие внятного плана действий в сложившейся ситуации.

Ранее американский профессор сравнил «ошеломляющий ущерб» от санкций для России и Запада.