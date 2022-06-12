12 июня
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Политика

Названы главные виновники провала западных санкций против России

Экономист Василий Колташов рассказал «Прайму», что недостаточный уровень компетентности западных экономистов стал причиной провала антироссийских санкций.

Санкции. Запреты.
Санкции. Запреты.
Pixabay.com

Колташов напомним. что сейчас многие эксперты и политики на Западе признают, что санкционная политика не принесла желаемых результатов.

В частности, антироссийские санкции больше ударили по Европе: евро слабеет и наблюдается высокий уровень инфляции.

«Не нашлось людей, которые, будучи представлены нам как гиганты экономической мысли, способные укрепить западную стратегию в экономике на века, смогли бы донести до политиков мысль, что санкции не будут работать, поскольку мир находится в ситуации подъема товарных рынков и тотальной инфляции», — пояснил эксперт.

Также неудачей эксперт назвал отсутствие внятного плана действий в сложившейся ситуации.

Ранее американский профессор сравнил «ошеломляющий ущерб» от санкций для России и Запада.

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