Подтягиваются потихоньку: стало известно, что из кандидатов на кресло в АКЗС подал документы в избирком

Пока только два кандидата подали документы для участия в довыборах в краевое заксобрание по округу № 2, в который входят Кулундинский, Михайловский, Ключевский и Табунский районы. Об этом рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова 9 июля.

Полный пакет документов для регистрации подали директор частной охранной организации «Белый лебедь» Наталья Лебедева («Справедливая Россия») и директор Ключевского лицея профобразования Владимир Репкин («Единая Россия»).

Помимо них, на довыборы пойдут, как уже сообщал altapress.ru, выдвиженцы от ЛДПР (Максима Шапошников) и от КПРФ (Флюр Хакимов). Дополнительно стало известно, что за кресло депутата повоюет представитель «Партии малого бизнеса России» Сергей Калиниченко. Но эти три человека документы для регистрации пока не предоставили.

Раньше не исключалась возможность участия в довыборах Максима Банных, сына погибшего предпринимателя Анатолия Банных, как самовыдвиженца. Однако пока, сказала Акимова, в крайизбирком пока «не поступала информация о чьем-либо желании участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца».

Напомним, кресло депутата АКЗС освободилось после смерти фермера Александра Гукова в марте этого года.

Последний срок подачи документов на довыборы в АКЗС — 27 июля. Выборы в Алтайском крае пройдут 8 сентября. В этот же день изберут 246 местных депутатов и 52 главы сельских поселений.