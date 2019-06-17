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Политика

Педагог, бизнесмен и швея-мотористка: партии решили, кто от них поборется за вакантное место в АКЗС

Все четыре парламентские партии в Алтайском крае определили кандидатов, которые пойдут на довыборы по округу № 2 в краевое заксобрание. Двое представляют Ключевский район, двое — Михайловский.

АКЗС.
АКЗС.
Михаил Хаустов

Напомним, место депутата оказалось вакантным после смерти депутата, известного фермера Александра Гукова 8 марта этого года.

«Единая Россия»

Партия провела традиционный праймериз, по результатам которых, напомним, кандидатом от партии власти на этих выборах станет 55-летний Владимир Репкин, директор Ключевского лицея, депутат районного собрания депутатов.

Буквально в феврале 2019 года, чуть больше чем за неделю до смерти Гукова, и сам депутат, и спикер краевого парламента Александр Романенко были в Ключевском районе и посещали лицей.

Александр Романенко (третий справа), Александр Гуков (третий слева) и Владимир Репкин (в центре).
Александр Романенко (третий справа), Александр Гуков (третий слева) и Владимир Репкин (в центре).
www.educaltai.ru

КПРФ

В КПРФ с претендентом определились еще в апреле. Кандидатом от коммунистов по этому округу станет 78-летний Флюр Хакимов, секретарь Михайловского райкома партии, глава фракции в райсовете.

Флюр Хакимов
Флюр Хакимов
Мария Прусакова в Facebook.com

К числу его заслуг глава крайкома КПРФ Мария Прусакова относит закрытие в районе шпалопропиточного завода, наносившего вред экологии, борьбу за сохранение круглосуточного стационара в Малиновом Озере.

ЛДПР

Эту партию на выборах представит 36-летний Максим Шапошников, руководитель отделения в Михайловском районе, сообщил altapress.ru лидер фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов. Официально его кандидатуру планируют выдвинуть на партконференции 29 июня.

Шапошников неоднократно участвовал в выборах поселкового, районного и краевого уровней. Он уже баллотировался в краевое заксобрание в 2016 году. Тогда он проиграл как раз Гукову, занял третье место, набрав более 13% голосов.

Шапошников значился индивидуальным предпринимателем. По данным базы налоговой службы, в Алтайском крае только один ИП Шапошников Максим Юрьевич. Он прекратил свою деятельность в октябре 2018 года.

«Справедливая Россия»

Эсэры 11 июня кандидатом по округу № 2 утвердили 43-летнюю Наталью Лебедеву, главу местного отделения в Ключевском районе. У Лебедевой три образования: швеи-мотористки, педагога, логопеда-психолога.

Наталья Лебедева.
Наталья Лебедева.
altai.spravedlivo.ru

Кандидата справедливороссов занималась бизнесом, работала педагогом, трудилась в центре соцобслуживания, а теперь возглавляет частное охранное предприятие.

Ранее сообщалось, что конкуренцию представителям партий на выборах может составить Максим Банных, сын известного алтайского бизнесмена Анатолия Банных, погибшего в 2017 году. Если он и пойдет на выборы, то самовыдвиженцем.

По решению крайизбиркома, кандидатам, которые захотят пойти на довыборы самостоятельно, нужно будет собрать 1707 подписей избирателей.

Выборы состоятся 8 сентября. Документы для выдвижения и регистрации кандидаты смогут подавать до 27 июля.

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