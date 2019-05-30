Алтайские депутаты назначили довыборы в краевой парламент

Напомним, место депутата оказалось вакантным после смерти фермера Александра Гукова в марте этого года.
По-прежнему вероятным считается участие в довыборах Максима Банных, сына известного алтайского предпринимателя Анатолия Банных, погибшего в 2017 году.
«Единая Россия» уже провела традиционный для партии праймериз, по результатам которых кандидатом от партии власти на этих выборах станет Владимир Репкин, директор Ключевского лицея.
В КПРФ с претендентом определились еще в апреле. Кандидатом от коммунистов по этому округу станет 78-летний Флюр Хакимов, секретарь Михайловского райкома партии, глава фракции в райсовете.
В «Справедливой России» кандидата не называют. Не ясно даже, будет ли вообще партия участвовать в этих выборах. Ранее лидер алтайских эсэров Александр Терентьев заявлял, что участвовать ради галочки бессмысленно. В реготделении altapress.ru не сообщили, принято ли окончательное решение. Однако по нашим данным, на этой территории позиции у «СР» слабые.
В ЛДПР altapress.ru сообщили, что партия будет участвовать в выборах, но с кандидатом пока определяется.
На проведение довыборов из бюджета Алтайского края выделят 9,9 млн рублей.