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Политика

Алтайские депутаты назначили довыборы в краевой парламент

Депутаты краевого заксобрания на сессии 30 мая приняли решение о назначении довыборов по округу № 2 (Михайловский, Кулундинский, Табунский и Ключевский районы). Они состоятся 8 сентября в единый день голосования. Уже известно о трех возможных кандидатах.

АКЗС.
АКЗС.
Михаил Хаустов

Напомним, место депутата оказалось вакантным после смерти фермера Александра Гукова в марте этого года.

По-прежнему вероятным считается участие в довыборах Максима Банных, сына известного алтайского предпринимателя Анатолия Банных, погибшего в 2017 году.

«Единая Россия» уже провела традиционный для партии праймериз, по результатам которых кандидатом от партии власти на этих выборах станет Владимир Репкин, директор Ключевского лицея.

В КПРФ с претендентом определились еще в апреле. Кандидатом от коммунистов по этому округу станет 78-летний Флюр Хакимов, секретарь Михайловского райкома партии, глава фракции в райсовете.

В «Справедливой России» кандидата не называют. Не ясно даже, будет ли вообще партия участвовать в этих выборах. Ранее лидер алтайских эсэров Александр Терентьев заявлял, что участвовать ради галочки бессмысленно. В реготделении altapress.ru не сообщили, принято ли окончательное решение. Однако по нашим данным, на этой территории позиции у «СР» слабые.

В ЛДПР altapress.ru сообщили, что партия будет участвовать в выборах, но с кандидатом пока определяется.

На проведение довыборов из бюджета Алтайского края выделят 9,9 млн рублей.

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