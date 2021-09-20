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Политика

Названы победители выборов в Госдуму в Алтайском крае

Председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова огласила предварительные результаты выборов в Госдуму по всем четырем одномандатным округам.

Ирина Акимова.
Ирина Акимова.

Акимова сообщила, что на Барнаульском одномандатном округе побеждает выдвиженец «Единой России» Даниил Бессарабов с промежуточным итогом 36,66% голосов.

Лидером голосования на Рубцовском одномандатном округе является глава крайкома КПРФ Мария Прусакова с результатом 27,2%.

На Бийском одномандатном округе пальма первенства у представителя «Единой России» Александра Прокопьева, который по предварительным данным набирает 31,41%.

В Славгородском одномандатном округе победителем политической гонки выходит единоросс Иван Лоор с показателем 37,94% голосов.

Макеты бюллетеней на выборах-2021 в Алтайском крае.
Макеты бюллетеней на выборах-2021 в Алтайском крае.
Скриншот трансляции телеканала Катунь 24

Что касается голосования на выборах Госдумы по общефедеральному округу, то голоса в Алтайском крае распределились так:

  • «Единая Россия» — 33,12%
  • КПРФ — 30,8%
  • «Справедливая Россия» — 9,98%
  • ЛДПР — 9,19%
  • Партия пенсионеров — 2,57%
  • «Коммунисты России» — 2,22%
  • «Яблоко» — 0,91%
  • «Зеленые» — 0,62%
  • «Родина» — 0,55%
  • Партия свободы и справедливости — 0,53%
  • «Зеленая альтернатива» — 0,47%
  • «Партия роста» — 0,23%
  • «Гражданская платформа» — 0,08%
  • «Новые люди» — 0,06%

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