Названы победители выборов в Госдуму в Алтайском крае

Акимова сообщила, что на Барнаульском одномандатном округе побеждает выдвиженец «Единой России» Даниил Бессарабов с промежуточным итогом 36,66% голосов.
Лидером голосования на Рубцовском одномандатном округе является глава крайкома КПРФ Мария Прусакова с результатом 27,2%.
На Бийском одномандатном округе пальма первенства у представителя «Единой России» Александра Прокопьева, который по предварительным данным набирает 31,41%.
В Славгородском одномандатном округе победителем политической гонки выходит единоросс Иван Лоор с показателем 37,94% голосов.
Что касается голосования на выборах Госдумы по общефедеральному округу, то голоса в Алтайском крае распределились так:
- «Единая Россия» — 33,12%
- КПРФ — 30,8%
- «Справедливая Россия» — 9,98%
- ЛДПР — 9,19%
- Партия пенсионеров — 2,57%
- «Коммунисты России» — 2,22%
- «Яблоко» — 0,91%
- «Зеленые» — 0,62%
- «Родина» — 0,55%
- Партия свободы и справедливости — 0,53%
- «Зеленая альтернатива» — 0,47%
- «Партия роста» — 0,23%
- «Гражданская платформа» — 0,08%
- «Новые люди» — 0,06%
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