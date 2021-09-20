Названы победители выборов в Госдуму в Алтайском крае

Председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова огласила предварительные результаты выборов в Госдуму по всем четырем одномандатным округам.

Акимова сообщила, что на Барнаульском одномандатном округе побеждает выдвиженец «Единой России» Даниил Бессарабов с промежуточным итогом 36,66% голосов.

Лидером голосования на Рубцовском одномандатном округе является глава крайкома КПРФ Мария Прусакова с результатом 27,2%.

На Бийском одномандатном округе пальма первенства у представителя «Единой России» Александра Прокопьева, который по предварительным данным набирает 31,41%.

В Славгородском одномандатном округе победителем политической гонки выходит единоросс Иван Лоор с показателем 37,94% голосов.

Макеты бюллетеней на выборах-2021 в Алтайском крае. Скриншот трансляции телеканала Катунь 24

Что касается голосования на выборах Госдумы по общефедеральному округу, то голоса в Алтайском крае распределились так:

«Единая Россия» — 33,12%

КПРФ — 30,8%

«Справедливая Россия» — 9,98%

ЛДПР — 9,19%

Партия пенсионеров — 2,57%

«Коммунисты России» — 2,22%

«Яблоко» — 0,91%

«Зеленые» — 0,62%

«Родина» — 0,55%

Партия свободы и справедливости — 0,53%

«Зеленая альтернатива» — 0,47%

«Партия роста» — 0,23%

«Гражданская платформа» — 0,08%

«Новые люди» — 0,06%

Ранее altapress.ru рассказал, почему в АКЗС появится новая фракция и при чем здесь «эффект новичка».