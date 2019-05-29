Названы регионы с самыми низкими рейтингами Путина и «Единой России»

Меньше всего желающих проголосовать за президента РФ Владимира Путина на Дальнем Востоке, пишет РБК со ссылкой на исследование Фонда Общественное Мнение (ФОМ).

Респондентам предложили ответить на вопрос: «Представьте, что в следующее воскресенье состоятся выборы президента РФ, за кого из политиков вы бы проголосовали?»

Меньше всего респондентов отдали предпочтение Путину в Магаданской области — 36%, в среднем по стране — 48%.

Политолог-регионалист Ростислав Туровский отметил парадоксальность таких результатов — так как в Магаданской области активно реализуются крупные проекты в горнодобывающей отрасли.

«Возможно, жители этого региона стали в последнее время острее ощущать несоответствие между экономическим ростом и тем, что их личные доходы все равно падают (область является одним из давних аутсайдеров по этому показателю в стране), а цены растут», — сказал Туровский.

Президентские и губернаторские выборы прошли там вполне благоприятно для власти, отметил политолог.

Самый низкий электоральный рейтинг партии «Единая Россия» оказался в Хабаровском крае — 21%. Средний рейтинг партии по стране составил 34%.

По мнению эксперта Левада-центра Дениса Волкова, негативное отношение к «Единой России» формируется из-за низкого уровня жизни и отсутствия уверенности в будущем, пишет polit.ru.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину за неделю упал до минимума в 31,7%.

Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров считает, что рейтинг президента РФ Владимира Путина снизился в связи с неверием россиян в то, что жизнь может стать лучше. Глава ВЦИОМ отметил, что у россиян вызывает недоумение тот факт, что кризис закончился в 2016 году, однако жить лучше не стало.