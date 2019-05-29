Современная эпоха застоя: глава ВЦИОМ рассказал, почему снизился рейтинг Путина

Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров считает, что рейтинг президента РФ Владимира Путина снизился в связи с неверием россиян в то, что жизнь может стать лучше.

«А что значит жить лучше? Это значит: когда начнут расти наши доходы. По данным статистиков… последние пять лет наши доходы не растут», — рассказал Федоров «Дождю».

Глава ВЦИОМ отметил, что у россиян вызывает недоумение тот факт, что кризис закончился в 2016 году, однако жить лучше не стало.

«Люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче», — добавил Федоров.

Статистика показывает, что пенсионная реформа «носила символический характер», «она всем показала, что завтра мы будем больше зарабатывать», отмечает глава ВЦИОМ. Но для россиян оказались перечеркнуты такие ожидания, как лучшая медицина, образование, социальное обеспечение, считает социолог.

«Нам показали — нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги», — говорит Федоров.

Разочарование в пенсионной реформе статистики назвали «эффектом черных очков», которые россияне не снимают с момента запуска непопулярной пенсионной реформы, пишет ura.ru.

Брежневский застой

«Мы себя видим, — мы специально исследовали этот вопрос, — скорее новым изданием СССР, но СССР не сталинского, не ленинского, не хрущевского и не горбачевского, а СССР брежневского, семидесятые годы. Мы привыкли их ругать — что это застой, разложение, но, если вы посмотрите статистику, то увидите, что это ровно то время, когда благосостояние людей росло, когда страх войны отступил <…> Семьдесят девятый год — излет брежневской эпохи, когда все ее плюсы стали превращаться в минусы»", — считает глава ВЦИОМ, говоря о видении сегодняшней России.

Рейтинг

О доверии Владимиру Путину сказали лишь 31,7% опрошенных, и это исторический минимум с 2006 года, когда ВЦИОМ начал публиковать результаты опроса.

Ранее заметное падение рейтинга Владимира Путина социологи зафиксировали в январе. Тогда о доверии президенту сообщили 32,2%. В мае 2018-го доля таких граждан среди респондентов составила 47,4%.

Рейтинг президента устойчиво снижается с середины июня 2018 года — после того, как было объявлено о повышении пенсионного возраста.