Опрос показал рекордное снижение доверия Владимиру Путину

Уровень доверия Владимиру Путину вновь снизился, следует из результатов соцопроса, опубликованных ВЦИОМ. Ранее снижение зафиксировали в январе. Сегодня уровень доверия президенту находится на историческом минимуме с 2006 года.

Опрос проводился с 13 по 19 мая методом телефонного интервью. Задавали такой вопрос:

«Все мы одним людям доверяем, другим — нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому — не доверили бы решение важных государственных вопросов?»

О доверии Владимиру Путину сказали лишь 31,7% опрошенных, и это исторический минимум с 2006 года, когда ВЦИОМ начал публиковать результаты опроса.

Ранее заметное падение рейтинга Владимира Путина социологи зафиксировали в январе, указывает «КоммерсантЪ». Тогда о доверии президенту сообщили 32,2%. А год назад, в мае 2018 года, доля таких граждан среди респондентов составила 47,4%.

Рейтинг президента устойчиво снижается с середины июня 2018 года — после того, как было объявлено о повышении пенсионного возраста, напоминают «Ведомости». Чуть раньше это издание прокомментировало этот процесс.

Подоспело еще одно новое знание: россияне, прямо как американцы, немцы или французы, тоже могут возлагать вину за свои повседневные трудности не только на рядовых исполнителей, но и на самого главного начальника. А это значит, что удобная для Кремля и исправно работавшая много лет схема с хорошим царем, неустанно думающим о благе народа, и плохими боярами, строящими за спиной царя этому народу всяческие козни, постепенно сменяется более реалистичным восприятием жизни, где глава государства действительно отвечает за все — как хорошее, так и плохое.

Между тем, деятельность президента России как института госвласти одобряют 65,8% опрошенных. И другие политики сильно от него отстают.

Справка

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек. Статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.