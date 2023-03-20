«Не Брюс Всемогущий». О чем говорил глава Барнаула в отчете и как на это реагировали депутаты

Вячеслав Франк выступил с отчетом о работе городской администрации за 2022 год перед депутатами Барнаульской городской думы. На заседание также пригласили представителей краевой и федеральной власти, а также общественников. О каких достижениях заявил глава города и какие проблемы отметили депутаты — в материале altapress.ru.

Рост есть , но не везде

По словам Франка, предварительные итоги Всероссийской переписи населения свидетельствуют, что Барнаул вошел в двадцатку крупнейших городов России. Тем не менее, глава Барнаула признал проблемы в сфере демографии и то, что быстро решить их не удастся. Положительным моментом мэр назвал снижение в городе естественной убыли населения на 41%. Это связано с выходом из пандемии, когда смертность в целом в Алтайском крае и стране била исторические «рекорды».

Вячеслав Франк рассказал, что многие представители бизнеса смогли адаптироваться к новым реалиям, а ряд отраслей, несмотря на трудности, показывает рост.

Индекс промышленного производства в Барнаул превысил уровень 2021 года и составил 107,6%. Это выше, чем в целом по стране. Так, например, увеличился выпуск вагонов и оборудования, металлических изделий, спецодежды, бумаги.

Однако не во всех отраслях экономики наблюдается рост. Так, снизилось производство мебели, текстильных и электронных изделий, полиграфии. По словам градоначальника, это связано с разрывом партнерских и логистических связей, и как следствие — ростом цен на сырье.

В замещении импорта лидерами стали АЗПИ, барнаульские заводы АТИ и прессового оборудования, станкостроительный завод, предприятия пищевой отрасли.

Отдельно Франк упомянул проекты, которые реализуют за счет инфраструктурных бюджетных кредитов стоимостью 8 миллиардов рублей — по дорожному строительству, реконструкции инженерных сетей и моста на Новом рынке.

В Барнауле создали более 3,5 тыс. новых рабочих мест, зарегистрировали свыше 12 тыс. самозанятых. Франк отметил, что уровень безработицы в городе достиг самой низкой отметки за всю современную историю. Кроме того, это еще и минимальный показатель в Сибири.

Низкие собственные доходы и высокие долги

При этом в 2022 году бюджет Барнаула вырос на треть и составил 24,9 млрд рублей. Во многом это связано с федеральными проектами и краевыми программами, которые увеличили городской бюджет почти на 15 млрд рублей.

Отчет главы Барнаула Вячеслава Франка за 2022 год. Анна Зайкова.

Собственные доходы города все еще составляют менее половины от его бюджета. Хотя они и выросли на 13% до 10 млрд, бюджетная обеспеченность на одного жителя пока не достигла большинства столичных городов Сибири.

При этом немалая часть городского бюджета уходит на исполнение судебных решений — город должен заплатить около девяти млрд рублей. Это сопоставимо с собственными доходами Барнаула за целый год. В 2022 году на выплату по судебным решениям власти направили более двух млрд рублей.

Стройки , ремонт и переселение

Барнаульский мэр рассказал, что сейчас ведется работа над внесением изменений в Генеральный план развития города. После согласования он поступит на общественное обсуждение и рассмотрение городской Думы.

В Барнауле по нацпроектам отремонтировали 19 участков дорог и 65 дворов. За последние три года в городе открыто девять дошкольных учреждений на 2525 мест.

Отчет главы Барнаула Вячеслава Франка за 2022 год. Анна Зайкова.

Франк отметил, что строительный бизнес в Барнауле продолжает развиваться. Так, план по вводу жилья в городе строители перевыполнили на 9%. Обеспеченность населения жильем приблизилась к 28 кв. м на человека.

Также Франк уделил внимание переселению граждан из ветхого жилья. Власти планируют в 2023 году досрочно завершить федеральную программу по переселению, изначально рассчитанную до 2025-го года, и вступить в новую, для расселения домов, признанных аварийными после 2017 года.

Относительно ремонта жилого фонда, Франк заявил, что в 2022 году в городе отремонтировали 103 многоквартирных дома. В 2023 году запланировали отремонтировать меньше — 95 домов.

Отчет главы Барнаула Вячеслава Франка за 2022 год. Анна Зайкова.

Всего в прошлом году новое жилье получили 400 барнаульцев. В 2023 году из бюджета города на расселение будет направлено 450 миллионов рублей. Также ведется снос аварийных домов — в 2022 году снесли 51 дом, 52 запланировано в 2023.

Инженерные сети города находятся в рабочем состоянии, но степень их износа требует значительных финансовых вложений. Так, за три последних года вложения в инженерные объекты составили более 6 млрд рублей.

Транспортный «гордиев узел»

Барнаульские власти признают проблему с общественным транспортом в городе, однако заявляют, что стараются ее решить. Меры поддержки перевозчиков и пассажиров планируется внедрять поэтапно. На обеспечение транспортной доступности и поддержку перевозчиков из бюджета города ежегодно будет выделяться порядка 500 млн рублей.

Автобусы в Барнауле , автобус № 35. Анна Зайкова.

В Барнауле восстановили работу трех автобусных маршрутов с льготами для отдельных категорий граждан. Также в этом году в новых микрорайонах планируется запустить дополнительную линию троллейбусного маршрута № 7.

Городские власти, по словам Франка, прорабатывают вопрос создания муниципального автобусного предприятия. Кроме того, в этом году за счет краевого бюджета Барнаул получит десять новых трамваев, и это станет первым за 10 лет масштабным обновлением подвижного состава.

Школьных мест все еще не хватает

За последние три года в Барнауле открылись девять дошкольных учреждений на 2 525 мест. При этом, два детских сада на 470 мест запустили в 2022-м году. Кроме того, сейчас строится еще один детский сад на 330 мест на Павловском тракте.

Вячеслав Франк рассказал, что в барнаульских школах обучается 90 тысяч детей. За минувшие три года открылись две школы на 1100 мест. Однако, большой запрос на новые школьные места все сохраняется, особенно в Центральном и Индустриальном районах.

Линейка на День знаний в школе № 53. Анна Зайкова.

При этом в 2022 году, по результатам госаттестации 24 выпускника барнаульских школ получили 100 баллов, а 276 закончили школу с медалями.

Глава города отдельно остановился на вопросе специальной военной операции, а также поддержки семей участников СВО и отправки гуманитарной помощи. Так, в 2022 году было собрано и отправлено детям, проживающим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, более 10 тонн сладких подарков, игрушек и канцелярии. Также город отправил свыше 70 тонн продуктов и 90 тонн гуманитарного груза военным, выполняющим боевые задачи в зоне проведения СВО.

Депутаты нашли «над чем еще поработать»

Руководитель фракции ЛДПР в гордуме Алексей Скосырский заявил, что в нынешних условиях «как никогда важно находиться в постоянном диалоге с общественностью» и добавил, что городская власть с этим справляется. В качестве примера он привел работу над городским бюджетом. По словам Скосырского, мнение всех фракций властью учитывалось.

Отчет главы Барнаула Вячеслава Франка за 2022 год. Анна Зайкова.

Алексей Скосырский отметил, что хотя темпы расселения жильцов из аварийного и ветхого жилья получилось ускорить, но количество не расселенных домов остается большим.

Также он отметил проблему детских садов — в основном они появляются в новых микрорайонах, а не в центральной части города. Также он отметил такие проблемы как нехватка мест в школах, работа общественного транспорта, принятие нового генплана города.

Тем не менее, Скосырский заявил, что городские власти справились с поставленными задачами, и объявил о поддержке отчета.

Руководитель фракции СРПЗ в гордуме Захар Торычев припомнил городским властям прошлогодний отчет главы города. В нем они заявляли планы о переселении из ветхого жилья двух тысяч человек, а также ремонт 130 многоквартирных домов — эти цели власти не достигли.

Отчет главы Барнаула Вячеслава Франка за 2022 год. Анна Зайкова.

Захар Торычев также обратил внимание на нехватку мест в школах для учеников. Кроме того, он посетовал, что в Индустриальном районе города до сих пор отсутствует дворец культуры и детская школа искусств. Также у Торычева «есть вопросы» к работе некоторых чиновников, в частности в сферах строительства и ремонта дорог, наружного освещения, а также выдачи разрешения на вырубку 15 га ленточного бора возле поселка Кирова.

Торычев также пожаловался, что представителей их партии не пригласили на отчеты глав районов.

«Мы прекрасно понимаем, что Вячеслав Генрихович — не Брюс Всемогущий (персонаж одноименного фильма — прим. altapress.ru), и достаточно сложно уследить за всеми подчиненными, которые могут допускать ошибки. Хоть в народе есть поговорка, что «рыба гниет с головы», но чтоб она не начала «гнить», нужно «чистить ее с хвоста», — заявил Торычев.

Лидер фракции КПРФ в гордуме Сергей Немчинов по сути не дал никакой оценки представленному отчету. При этом он заявил, что роль депутатов в оценке деятельности городской администрации фактически сводится к нулю.

Отчет главы Барнаула Вячеслава Франка за 2022 год. Анна Зайкова.

«Формулировка «принять к сведению» означает полное одобрение без права высказывать особое мнение. С тем же успехом можно было бы каждому депутату под отчетом главы города просто поставить подпись «ознакомлен», — сказал Немчинов.

Он отметил, что отчет главы города не должен быть формальным мероприятием, при его обсуждении нужен «открытый, живой диалог». Фракция КПРФ отказалась от голосования.

Руководитель фракции «Новые люди» Никита Федюнин заявил, что «работать еще есть над чем». Он, как и представители других фракций, указал на транспортную проблему в городе, реновацию и переселение из аварийного жилья, а также проблему экологии.

Отчет главы Барнаула Вячеслава Франка за 2022 год. Анна Зайкова.

«У фракции остаются вопросы к расходной части бюджета, связанные с защитой окружающей среды, поддержки предпринимательской инициативы и молодежных общественных проектов.» — сказал Федюнин.

Впрочем, работу администрации Никита Федюнин оценил как удовлетворительную и заявил о поддержке отчета.

Лидер единороссов в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов заявил, что есть ряд вопросов, требующих пристального внимания как администрации, так и депутатского корпуса городской думы.

Он отметил, что уровень зарплат отстает от других городов Сибири. Также по его словам, «явно недостаточен» объем ремонта дорог в частном секторе города и пригородных поселках.

Отчет главы Барнаула Вячеслава Франка за 2022 год. Анна Зайкова.

Как и другие депутаты, Перерядов отметил проблему со школьными местами, транспортный вопрос. Однако он похвалил команду городских чиновников, назвал их «грамотными специалистами, работающими на результат».

Также Перерядов оценил «убедительную динамику увеличения городского бюджета», роста бюджетной обеспеченности на одного жителя и повышения уровня заработной платы.

Поддержка общественности

Председатель Общественной палаты Барнаула Владимир Лопаткин заявил, что несмотря на трудности минувшего года власти смогли обеспечить дальнейшее развитие города.

Отчет главы Барнаула Вячеслава Франка за 2022 год. Анна Зайкова.

«Глава города включил наших представителей в 16 коллегиальных управленческих формирований администрации. С их участием обсуждались важные стратегические вопросы», — заявил Лопаткин.

По его словам, нормой стало участие главы и его заместителей в работе наших пленарных заседаний». Кроме того, он обратил внимание, что Вячеслав Франк взял на личный контроль вопрос оказания помощи семьям мобилизованных.

Генеральный директор завода «Ротор» Максим Коновалов отметил развитие социальной инфраструктуры Барнаула.

«Город прирастает новыми дорогами, скверами, социальными объектами, жильем. И мы, промышленники, гордимся, что вносим посильный вклад в это развитие», — добавил Коновалов.

Отчет главы Барнаула Вячеслава Франка за 2022 год. Анна Зайкова.

Также гендиректор «Ротора» заявил, что поддержка мэрии позволила создать новые рабочие места и завершить год с положительными результатами по многим показателям.

Все депутаты, которые принимали участие в голосовании, единогласно поддержали отчет главы города. Отказались голосовать за утверждение отчета три человека.