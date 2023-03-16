Голосование прошло на заседании Общественной палаты, где Ирина Яковенко получила 29 из 34 голосов. Ее конкурентом был Максим Третьяков — самый молодой член Общественной палаты, за него проголосовали пять человек.

Ранее на протяжении трех сроков таким представителем был Сергей Кашников, однако в этот раз он не претендовал на эту должность.

Ирина Яковенко — директор реабилитационного центра «Журавлики», мать троих детей.

Ранее в Международный женский день главой Калманского района избрали Ольгу Чернолуцкую.