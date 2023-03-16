16 марта
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Политика

Представителем Общественной палаты Алтайского края стала Ирина Яковенко

Представителем Алтайского края в новом составе Общественной палаты РФ стала Ирина Яковенко.

Ирина Яковенко.
Ирина Яковенко.
Предоставлено altapress.ru.

Голосование прошло на заседании Общественной палаты, где Ирина Яковенко получила 29 из 34 голосов. Ее конкурентом был Максим Третьяков — самый молодой член Общественной палаты, за него проголосовали пять человек.

Ранее на протяжении трех сроков таким представителем был Сергей Кашников, однако в этот раз он не претендовал на эту должность.

Ирина Яковенко — директор реабилитационного центра «Журавлики», мать троих детей.

Ранее в Международный женский день главой Калманского района избрали Ольгу Чернолуцкую.

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