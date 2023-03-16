«Существуют для галочки». Главный общественник Алтайского края раскритиковал работу советов при органах власти

Не забыть бы друг друга

Юрий Шамков рассказал, что на сегодняшний день в крае есть 29 общественных советов при органах власти краевого уровня и еще семь — при территориальных органах федеральных органов власти. В краевой Общественной палате промониторили их работу и эта информация, за редким исключением, оказалась не в пользу общественных советов.

К примеру, количество плановых заседаний общественных советов, которые определили органы власти оказалось минимальным. По законодательству, они проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Некоторые органы власти, а именно пять из 29, так и записали в положениях — один раз в год.

«За год члены совета забудут друг друга. Какую эффективную работу может проделать общественный совет, который собрался один раз в год, как правило, на отчет руководителя?» — заявил Юрий Шамков.

Кроме того, он отметил, что 13 общественных советов вообще не имеют плана работы.

Стол переговоров. CC0

Результат оставляет желать лучшего

Юрий Шамков отметил, что советы про органах власти создавались для общественного контроля, но фактически свои функции они не исполняют. По крайней мере, при проведении анкетирования, никто не показал инициативы проверок. Поэтому, по словам председателя ОП, и результат деятельности оставляет желать лучшего.

«Зачастую сейчас общественные советы существуют просто для галочки. Далеко не во всех органах власти этот институт используется так, как надо.» — сказал Шамков.

Также глава Общественной палаты отметил, что не все советы при органах власти публикуют необходимую информацию. Оказалось, что только 18 их них имеют интернет-страницу. В соцсетях размещали публикации 13 общественных советов, и четыре общественных совета — в СМИ.

Интернет. Pixabay.com

В чем проблема?

Чтобы выявить трудности в работе общественных советов, для их представителей провели специальное анкетирование. Оно выявило две основных проблемы, которые влияют на эффективность. Ими стали большая загруженность членов общественного совета на основной работе, а также «отсутствие методических рекомендаций», которые могли бы помочь в общественной работе.

К этим проблемам Юрий Шамков добавил отсутствие координации работы общественных советов по совместному выполнению региональных задач, например наблюдению на выборах, обмену положительным опытом и т.д.

Также глава ОП отметил, что общественные советы создаются органами власти по согласованию с Общественной палатой Алтайского края и на этом их взаимодействие заканчивается.

«Нет обратной связи, нет обмена информацией.» — сказал общественник.

Заседание Общественной палаты Алтайского края. Общественная палата Алтайского края.

Что делать?

По словам Шамкова, назрела необходимость внести изменения в краевое постановление, чтобы заседания общественных советов проходили не менее одного раза в квартал. Кроме того, необходимо дополнить решение об отказе кандидатам во включении в общественный совет, если отсутствует рекомендация Общественной палаты.

При этом он заявил, что общественные палаты действительно стали площадкой взаимодействия гражданского общества и государства.

На сегодняшний день в крае есть четыре муниципальных общественных палаты — в Барнауле, Бийске, Белокурихе и ЗАТО Сибирском. Также, пока еще без каких-либо решений, обсуждаются вопросы создания общественных палат в Заринске и Первомайском районе.