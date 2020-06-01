Не «интуичить»: Песков прокомментировал дату голосования по поравкам в Конституцию

Решение о дате голосования будет приниматься с учетом анализа эпидемиологической обстановки в стране.
«Вы знаете, что президент всех призывает не „интуичить“, а опираться именно на четкие данные ученых, специалистов, профильных ведомств», — подчеркнул представитель Кремля, пишет bfm.ru.
Роспотребнадзор и Центризбирком из-за опасности распространения коронавируса порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию не в самих избирательных участках, а перед ними на открытом воздухе, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, размещенный на сайте управления Роспотребнадзора по республике Чувашия.
20 мая появилась информация, что в администрации президента рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию 24 июня.