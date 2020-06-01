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Политика

Не «интуичить»: Песков прокомментировал дату голосования по поравкам в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин опирается на данные ученных и специалистов по эпидемиологической ситуации в стране, дату общероссийского голосования по поправкам в конституцию глава государства объявит, когда посчитает необходимым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на телеканале «Россия 1».

Конституция России.
Конституция России.
culture.ru.

Решение о дате голосования будет приниматься с учетом анализа эпидемиологической обстановки в стране.

«Вы знаете, что президент всех призывает не „интуичить“, а опираться именно на четкие данные ученых, специалистов, профильных ведомств», — подчеркнул представитель Кремля, пишет bfm.ru.

Роспотребнадзор и Центризбирком из-за опасности распространения коронавируса порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию не в самих избирательных участках, а перед ними на открытом воздухе, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, размещенный на сайте управления Роспотребнадзора по республике Чувашия.

20 мая появилась информация, что в администрации президента рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию 24 июня.

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