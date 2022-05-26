Не отключать Россию от глобальной сети призвал Госдеп США

Информационная среда в России должна оставаться «свободной и открытой для всех граждан», подчеркнул представитель Госдепа.
Также Нед Прайс отметил, что США и дальше будут поддерживать российских журналистов, которые продолжают в нынешних усложнившихся условиях выполнять свои «незаменимые» функции внутри РФ и за рубежом.
Вместе с тем руководитель пресс-службы Госдепа, отвечая на вопрос журналиста, предостерег страны от заключения с Россией соглашений по кибербезопасности, пишет bfm.ru. Нед Прайс отметил — РФ «не зарекомендовала себя как ответственный актор в киберпространстве».
Ранее Рогозин пообещал россиянам независимый спутниковый интернет. Для обеспечения устойчивой спутниковой связи необходимо вывести на орбиту четыре аппарата системы связи «Экспресс-РВ».