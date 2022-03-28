Рогозин пообещал россиянам независимый спутниковый интернет

Обеспечить широкополосным доступом в интернет необходимо прежде всего свою собственную территорию, Россию, для обретения «суверенитета» в этом вопросе.
Спутниковый интернет также необходим для всесезонной работы Северного морского пути, на что делает акцент «Росатом».
Для функционирования устойчивой связи нужно вывести на высокоэллиптическую орбиту четыре аппарата системы связи «Экспресс-РВ», которые на сегодня уже разрабатываются,.
К 2025 году планируется развертывание уже полноценной системы.
«Планируем не позднее осени 2025 года запустить „Экспресс-РВ“, поскольку если мы этого не сделаем, то потерям орбитальный частотный ресурс, который истекает в марте 2026 года. поэтому считайте, что с конца 25 года мы начинаем разворачивать полноценную систему», — заявил Рогозин.
А ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявило об отсутствии планов отключить Россию от мирового интернета.