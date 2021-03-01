«Не забудем, не простим»: барнаульцы в 20-градусный мороз пришли почтить память Бориса Немцова

28 февраля на площади Свободы в Барнауле у памятника жертвам политических репрессий прошла согласованная акция памяти оппозиционера Бориса Немцова. Подобная разрешенная акция в России прошла только в Москве и Воронеже.

На площади, несмотря на мороз, собралось около 70 человек.

Среди них был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков (на фото — в красной куртке), который по случаю специально прилетел из столицы. Он поблагодарил собравшихся за то, что они пришли почтить память человека, убитого «за свою политическую деятельность».

На акции также присутствовали оппозиционные общественники, гражданские активисты, представители штаба Навального.

На акции побывал также барнаульский общественник Константин Емешин, который «сотрудничал с покойным Борисом Ефимовичем».

В своей речи он кратко вспомнил визит Немцова в Барнаул и предложил на выборах в 2021 году использовать тактику «Умного голосования».

«Ибо после правок Конституции начались процессы демонтажа „Местного самоуправления“, а на региональные власти федералы сбросили в регионы непосильную ношу полномочий, под которых в регионов нет денег. Например, два дня назад депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания вынуждены были принимать закон о жилищных сертификатах для „Детей сирот“, но констатировали, что в регионе для этого нет бюджетных средств», — пояснил свою позицию Емешин в своем аккаунте в Facebook.

Емешин отметил, что на акцию пришли пять активистов незарегистрированной политической партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова», которые раздали собравшимся листовки с надписью «Немцов — ложный идол» и ушли.

За акцией внимательно наблюдали сотрудники полиции, но к собравшимися они не подходили.

Борис Немцов был убит в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту рядом с Кремлем. Пятеро исполнителей получили тюремные сроки от 11 до 20 лет, но заказчиков и организаторов так и не нашли.