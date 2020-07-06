Некоторых алтайских чиновников освободили от груза отчетов о доходах

Часть муниципальных служащих администрации Бийска больше не будет отчитываться о доходах и расходах, пишет «Бийский рабочий».

Предоставлять сведения о доходах и расходах будут обязаны только те, кто занимает должности, связанные с коррупционными рисками. Например, мэр, его заместители, начальники управлений и отделов, а также их родственники.

Такой порядок утвердила Дума Бийска. Это позволяет федеральное законодательство.

Теперь дума, администрация и местная счетная палата будут оценивать коррупционные риски и составлять перечень должностей, по которым предоставлять сведения будет обязательно.

Напомним, что срок подачи деклараций из-за пандемии сдвинули на конец лета — осень.