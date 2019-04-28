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Политика

Немецкая партия призвала оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Фракция свободной демократической партии Германии в Бундестаге приняла документ, в котором предложила новую стратегию по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Bild. Стратегия направлена на оказание давления на «внешнего агрессора», под которым подразумевается Россия.

Кремль. Флаг России.
Кремль. Флаг России.
открытые источники в интернете.

Таким образом в партии планируют придать новый импульс развитию ситуации на востоке Украины, а также склонить стороны к мирным переговорам. Для этого предлагается привлечь миссию ООН или дополнительные силы гражданской полиции из Германии.

По мнению автора стратегии, депутата от СвДП Ренаты Альт, правительство должно решительно действовать и еще активнее поддерживать Украину. Также она заявила, что подписанный недавно Владимиром Путиным указ об упрощении выдачи российских паспортов для жителей Донбасса показывает, что Кремль «презирает мирное решение конфликта».

Как подчеркивает ТАСС, указ, подписанный 24 апреля Путиным, предусматривает упрощенный порядок получения российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. По словам президента, это было сделано, чтобы защитить права и свободы людей из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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