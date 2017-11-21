Скандал в бундестаге: речь российского гимназиста о "невинных нацистах" прокомментировали его мама и эксперты

Николай Десятниченко приехал в Германию по программе обмена. Он подготовил свой доклад в рамках мероприятия, посвященного жертвам нацизма и тирании. Известно, что юноша увлекается историей и литературой, является призером олимпиад по этим предметам. Вместе с ним выступали еще трое учеников новоуренгойской гимназии, а учащиеся из дружественной немецкой школы должны были рассказать о судьбах советских солдат, погибших на территории Германии во время Второй мировой, пишет bfm.ru.

Все эти выступления состоялись 19 ноября на Центральном траурном митинге в Бундестаге. Однако только речь Десятниченко стала резонансной. По словам школьника, герой его доклада, солдат Вермахта Георг Йохан Рау, был из числа военнослужащих нацистской Германии, кто не хотел воевать, но, тем не менее, дошел до Сталинграда. В сталинградском котле в 1942-1943 годах он и еще 250 тысяч фашистов попали в советский плен, где "испытывали невероятные трудности и умерли от тяжелых условий содержания". Только шесть тысяч из этих военнопленных вернулись домой. Георг Рау умер в плену в марте 1943-го. Место, где он был похоронен, неизвестно.

Все это школьник выяснил, работая над архивами и сотрудничая с Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями. Гимназиста, по его словам, так тронула судьба фашистского солдата, что он посетил могилы немецких военнопленных под Челябинском. Он назвал похороненных там людей невинно погибшими — очевидно, в том смысле, что их вынудили взяться за оружие власти нацистской Германии. Однако в самом докладе это уточнение не прозвучало.

"Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был командиром стрелковой роты. Правда, воевал он недолго, так как был тяжело ранен. Отто фон Бисмарк сказал: "Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну". Я искренне надеюсь, что на всей земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн" (отрывок из доклада, прим.ред.).

Хотя общая идея доклада — "миру — мир", пацифистский смысл слов школьника уловили не все. Пользователей соцсетей возмутил эпитет "невинно погибшие", употребленный по отношению к вооруженным фашистским захватчикам под Сталинградом, и слова о тяжелых условиях советского плена, от которых умер немецкий солдат. Получается, что в смерти невинного фашиста виноваты те, кто держал его в плену?

Вадим Деньгин,

первый заместитель руководителя фракции ЛДПР:

— Я молчу уж про концлагеря, которые умерщвляли наших граждан, советских граждан, опять же евреев, и в данной ситуации просто неприлично говорить именно такими фразами. Может быть, ему захотелось понравиться, может быть, он хотел выделиться. Я думаю, что он, конечно, раскается сейчас в том, что сказал, очень на это надеюсь, по крайней мере, потому что человек должен понимать, что не мы напали, и 20 миллионов человек уничтоженных — это, конечно, чудовищно. Будем надеяться, что он все-таки сделает внутреннюю переоценку. Но нужно переговорить с преподавателями, которые ему вложили подобный материал, дать этому определенное, может быть, опровержение, может быть, какую-то информацию до него довести, чтобы он, по крайней мере, переоценил ход войны и то, к чему все это пришло.

В гимназию, где учится Николай Десятниченко, от "доброжелателей" стали поступать требования проверить его преподавателей: их заподозрили в попытке переписать историю. Во "ВКонтакте" возникла группа "Николай Десятниченко", где гимназиста, мягко говоря, критикуют. Кроме того, депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа от КПРФ Елена Кукушкина направила запрос в местный департамент образования, гимназию и прокуратуру с просьбой провести проверку. Историей заинтересовались и в Минобрнауки.

Андрей Емельянов,

директор департамента информационной политики Минобрнауки:

— Мы пытаемся разобраться в этой ситуации. Дайте немного времени. Это зона ответственности региональных властей, поэтому мы сейчас у регионального министерства запросили всю информацию об этом. О результатах проверки мы проинформируем средства массовой информации.

Учитель немецкого языка гимназиста Людмила Кононенко заявила о том, что ее ученик защищал не фашистов, а ценность человеческой жизни вообще. За гимназиста выступил и глава Нового Уренгоя Иван Костогриз. Он подчеркнул, что школьник говорил в бундестаге о мире и неприятии войны, отнюдь не оправдывая фашизм.

Николай Сванидзе,

тележурналист, историк:

— Реакция на его выступление такая, потому что сейчас до неба разожжен огонь милитаризма, между милитаризмом и патриотизмом поставлен знак равенства. Поэтому такая реакция. Мало он их долбит, надо было сказать, что они все козлы, надо было сказать, что мы можем повторить, надо было сказать, что мы снова дойдем до Берлина — вот чего от него хотят. Вот что написано на многих машинах, которые мы видим в наших городах, — того же соцсети хотят от этого молодого человека. Я очень рад, что он выступил по-другому. Не нужно требовать от парня, чтобы он выступал, как генеральный секретарь ЦК КПСС или даже как академик-историк.

Мама старшеклассника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко, речь которого в Германии о павших солдатах в Великой Отечественной войне вызвала бурю эмоций и споров среди его соотечественников, пояснила Znak.com свою позицию и позицию своего сына.

Оксана Десятниченко,

мама гимназиста:

— Я хочу сказать, что для меня стало неожиданностью то, что произошло и результатом чего стала шумиха в прессе. Хочу пояснить, что изначально мы с сыном готовили речь на 7-8 минут. В этой речи рассказывалось о его прадедушке, герое, который участвовал в Великой Отечественной войне и был награжден боевыми наградами. И в ней более подробно были отражены пацифистские мысли ребенка, поскольку он хорошо знает историю и понимает результаты этой войны. Мы с ним подбирали цитаты, мы с ним готовили эту речь. Но по причине регламента в две минуты речь была урезана. Из общего контекста речи были извлечены некоторые фразы. И я понимаю, что это привело к неправильному пониманию всего смысла речи. Нельзя говорить о том, что мой сын за что-то извинялся. Напротив, я полагаю, что он имел в виду другой факт — воевали и такие люди, такие солдаты, которые, возможно, не хотели войны и попали туда не по своей воле, то есть — по приказу.

Мама гимназиста заявила, что понимает, почему поднялась такая шумиха — "потому что странами Запада предпринимаются попытки переосмыслить уроки истории и в том числе итоги Великой Отечественной войны. Но для нашей семьи Великая Отечественная война является священной, поскольку наши бабушки и дедушки (прабабушки и прадедушки Коли) участвовали в этой войне, и мы, и наши дети всегда чествуем ветеранов и принимаем участие в парадах Победы".

По словам матери, День Победы является в их семье великим праздником. Также она отметила, что целью поездки детей в Германию была миссия мира. Это был международный проект чествования Дня памяти и скорби, который длится уже 10 лет. Он направлен на чествование памяти погибших воинов как с немецкой, так и с советской стороны. То есть миссия была — вспомнить уроки войны, чтобы не допустить ее страшного ужаса.

"Но, к сожалению, из-за того, что из контекста были вырваны фразы, это привело к недоразумению, и моего ребенка неправильно поняли", — говорит мама гимназиста. Когда он ехал в Германию, то купил "Знамя Победы", и юноша сфотографировался на фоне Рейхстага со этим знаменем. По мнению матери, ее сын хотел, чтобы люди помнили и не допустили повторения этой войны.

"Довольно странно, что так произошло. Он очень хорошо разбирается в истории и четко понимает приоритеты. Я как мать обеспокоена тем, что моему ребенка поступают угрозы, а в средствах массовой информации его оскорбляют, обзывают и говорят, что его "встретят". Я думаю, что это не тот случай, когда нужно к ребенку применять какие-то репрессивные меры. Это меня, безусловно, тревожит", — подытожила Оксана.