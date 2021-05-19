Немецкий журналист рассказал, как СССР развалили с помощью песни «Wind Of Change»

Каминер отметил, что ключевым событием для распада Советского Союза якобы стал Московский музыкальный фестиваль в 1989 году, на котором выступила группа Scorpions.

«По легенде, на этом мероприятии Scorpions спели свой хит „Wind Of Change“, который, конечно же, транслировался по российскому телевидению. Жители СССР были ошеломлены, жизнь вдруг предложила им нечто новое, и все запели этот не выходящий из головы „Wind Of Change“. Эта песня распространялась как пожар в тайге, и, слушая ее, никто уже не мог жить своей прежней жизнью. Вскоре после этого Советский Союз распался», — написал журналист.