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Политика

Немецкий журналист рассказал, как СССР развалили с помощью песни «Wind Of Change»

Немецкий журналист Владимир Каминер написал, что работники американского ЦРУ развалили СССР с помощью песни «Wind Of Change» группы Scorpions, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на T-online

СССР
СССР
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Каминер отметил, что ключевым событием для распада Советского Союза якобы стал Московский музыкальный фестиваль в 1989 году, на котором выступила группа Scorpions.

«По легенде, на этом мероприятии Scorpions спели свой хит „Wind Of Change“, который, конечно же, транслировался по российскому телевидению. Жители СССР были ошеломлены, жизнь вдруг предложила им нечто новое, и все запели этот не выходящий из головы „Wind Of Change“. Эта песня распространялась как пожар в тайге, и, слушая ее, никто уже не мог жить своей прежней жизнью. Вскоре после этого Советский Союз распался», — написал журналист.

По его словам, некий сотрудник ЦРУ признался, что текст песни сочинили именно в американском ведомстве с целью нанести наибольший вред СССР.

Композицию якобы создали в специальном отделе «боевой поэзии». Каминер не назвал имени агента.

Помощник президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал «всякими глупостями» слова немецкого журналиста.

Ранее многодетная женщина из Кузбасса решила подать в суд на Горбачева с требованием отмены незаконных решений о ликвидации Советского Союза.

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