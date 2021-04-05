Многодетная сибирячка решила подать в суд на Михаила Горбачева

Уроженка Кемеровской области Анастасия Шихер после поправок, внесенных в Конституцию РФ, решила подать в суд на экс-президента СССР Михаила Горбачева, пишет « Кузбасс ».

Анастасия решила подать в суд на бывшего генсека ЦК КПСС Горбачева с требованием отмены незаконных решений о ликвидации Советского Союза.

Сейчас Анастасия готовит исковое заявление. Она напомнила, что в 2021 году исполняется 30 лет ликвидации СССР.

«У многих в душе есть чувство глубокого сожаления о потере такой великой страны, миллионы советских людей были просто обмануты. Никто из них не мог предположить, что глава государства, генеральный секретарь КПСС Михаил Сергеевич Горбачев, может целенаправленно и планомерно разрушать государство», — пояснила она свои претензии.

Женщина считает вопросы восстановления российского суверенитета — главными.

По ее мнению, необходимо вернуться в «точку совершения преступления» и восстановить справедливость и границы.

Анастасия подчеркнула, что любит свою страну, свой народ и верит своему президенту Владимиру Путину.

«Наш президент ведет нашу страну к восстановлению суверенитета. Уже был проведен плебисцит в 2020 году. Согласно поправкам, внесенным по воле народа в Конституцию, мы официально добились права называться правопреемниками СССР. А значит, теперь есть возможность разобраться официально, через судебные инстанции, с незаконной деятельностью Горбачева и его команды», — отметила она.

Кстати, ранее президент России Владимир Путин поздравил Горбачева с 90-летием: «Вы принадлежите к плеяде ярких людей».