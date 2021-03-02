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Политика

Путин поздравил Горбачева с 90-летием: «Вы принадлежите к плеяде ярких людей»

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего главу СССР Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем.

Михаил Горбачев.
Михаил Горбачев.
Вени Марковски / wikipedia.org

Горбачев родился 2 марта 1931 года. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Михаил Сергеевич! Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории», — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что «большой профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал» сегодня помогают Горбачеву.

Президент также отметил, что Михаил Сергеевич активно участвует «в востребованной общественной, просветительской работе», а также «уделяет внимание реализации международных гуманитарных проектов».

Ранее altapress.ru рассказал, как в Барнаул прилетел Горбачев и поведал о своих политических ошибках.

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