Важная бумага-1996. Как в Барнаул прилетел Михаил Горбачев и рассказал о своих политических ошибках

2 марта исполняется 90 лет Михаилу Горбачеву. «Википедия» наградила его титулом, о котором, наверное, мало кто знает — «самый долгоживущий правитель России в истории». Правда, правил он с 1985 по 1991 годы не только Россией, а целым тогда еще СССР. И до сих пор Горбачев остается одновременно и первым, и дважды последним: первым и последним президентом СССР и последним генеральным секретарем ЦК КПСС. Его визиту в Барнаул посвящен очередной выпуск исторической рубрики «Важная бумага».

От ведущего рубрики

В 1991 году Михаил Сергеевич бесславно лишился всех постов и заявил с экрана телевизора, что СССР прекратил свое существование.

Но спустя пять лет Горбачев вдруг решил, что у него есть неплохие шансы стать президентом России и решил поучаствовать в выборах.

Он без внешней устали «окучивал» российские регионы, встречаясь с потенциальными избирателями. Те иногда встречали его не только хлебом-солью, но и матом, и даже рукоприкладством.

В конце апреля 1996 года Горбачев приехал в Барнаул. О том, как проходил этот визит четверть века тому назад рассказал читателям главный «политический» корреспондент еженедельника «Свободный курс» Дмитрий Негреев, которому тогда удалось задать экс-президенту несколько животрепещущих вопросов.

Леонид Вихрев , директор школы практической журналистики ИД «Алтапресс». Анна Зайкова.

На фотографии Олега Богданова именно Дмитрий Викторович, нынешний пресс-секретарь губернатора края Виктора Томенко, встречает Михаила Сергеевича у трапа самолета

Для справки: на президентских выборах 1996 года Михаил Горбачев занял седьмое место (из 10 претендентов), набрав 0,51% голосов избирателей. Не первый, не последний…

Процесс пошел

Посетивший 23 апреля Барнаул кандидат в президенты России Михаил Горбачев, несмотря на свои 65 лет, был энергичен и отработал программу не хуже, чем приезжавший до него более молодой лидер коммунистов Зюганов.

За один день Горбачев провел две встречи с общественностью (одна из них, правда, называлась в программе «встречей с руководителями предприятий», но таковой не оказалось), встретился с губернатором и председателем краевого Законодательного собрания, провел пресс-конференцию. Она тоже оказалась, по барнаульской традиции, встречей с общественностью, ибо большой зал администрации края, кроме журналистов, вместил еще и множество чиновников, а также вечно тусующихся всюду местных политиков всех мастей.

Визит Михаила Горбачева в Барнаул в 1996 году. Олег Богданов , ИД «Алтапресс»

Еще Горбачев посетил Старый базар, выступил по телевидению.

Александр Суриков и Лев Коршунов почему-то посчитали, что журналистам на их встрече с бывшим генсеком и президентом СССР делать нечего и позволили лишь провести пятиминутную «протокольную» съемку. Впрочем, прокомментировать беседу не отказались.

Суриков, как всегда, был афористичен и выразил свое впечатление от Михаила Горбачева так: «Каким ты был, таким ты и остался». По словам председателя АКЗС, на встрече больше говорил Горбачев, а они с Коршуновым слушали.

Лев Коршунов. Анна Зайкова

Интересно, что оба руководителя края поинтересовались одни и тем же вопросом: как там с третьей силой, возможно ли объединение политических сил, которые возглавили Геннадий Явлинский, Святослав Федоров, а еще Лебедь и Горбачев?

С чего бы это?

По мнению Льва Коршунова, Горбачеву будет очень трудно выиграть выборы, так как он долгое время не принимал участия в реальной политике и теперь многие вещи воспринимает неадекватно. «Я не думаю, что он будет президентом России. Я глубоко убежден, что Россия должна идти вперед».

Что же думает о своих возможностях сам Горбачев? На всех встречах он озвучивал одну мысль: нынешний президент не может больше управлять страной, потому что проводимые им реформы имеют гигантские отрицательные последствия, и такой политики Россия больше не выдержит, а Геннадий Зюганов тоже не тот человек, который нужен сегодня стране.

Александр Суриков. Анна Зайкова

Горбачев отметил, что он разделяет практически всю критику, которая звучит из уст коммунистов в адрес нынешнего режима («кроме демагогии»). Но не согласен с тем, что они предлагают. Особенно смущают его стоящие за спиной Геннадия Зюганова такие одиозные личности, как Макашов, Варенников, Лукьянов, Шенин, которым он не может простить поддержку августовского путча 1991 года.

Не устраивает Михаила Горбачева в КПРФ и то, что она не прошла того пути обновления, который прошли все компартии стран Восточной Европы, и не избавилась от чувства реванша и мести.

Интересно, что коммунистически настроенные барнаульские избиратели не только встречали Горбачева в штыки, называя «предателем, иудой» и грозя судом, но и призвали его снять свою кандидатуру. Видимо, коммунисты не без основания считают, что часть избирателей Зюганова предпочтет ему бывшего генсека Горбачева.

Михаил Горбачев. Вени Марковски / wikipedia.org

Справедливости ради нужно отметить, что Горбачев «держал удар» и достойно парировал все оскорбления и хамские выходки.

Кандидат в президенты сообщил, что его программа будет обнародована 27 апреля, и главными ее пунктами станут прекращение войны в Чечне («Я закончил войну в Афганистане, а это было потруднее…»), подъем отечественного производства и решение вопроса о власти.

«Сейчас хаос, непонятно, какие права и обязанности у регионов. С парламентом надо поделиться властью, я против, чтобы президент был царем», — сказал Горбачев.

Визит Михаила Горбачева в Барнаул в 1996 году. Олег Богданов , ИД «Алтапресс»

Присутствующие на встречах смогли узнать и некоторые интересные подробности об отношениях Горбачева с бывшими руководителями Алтайского края.

Так, он был хорошо знаком с первым секретарем крайкома Александром Георгиевым, а с Николаем Аксеновым его связывало то, что супруга Аксенова родом со Ставрополья, а Раиса Максимовна — из Алтайского края.

Михаил Горбачев также заявил, что ведет переговоры с другими кандидатами с целью подготовить совместное заявление с призывом к властям провести честные выборы и демократически передать власть законно избранному президенту.

«Я готов вернуться в Кремль»

Во время визита экс-президента СССР, председателя «Горбачев-фонда», кандидата в президенты России Михаила Горбачева в Барнаул за ним постоянно следовали корреспонденты «СК». Из вопросов, которые удалось задать Михаилу Сергеевичу в перерывах между встречами, и ответов на них и получилось это интервью.

Горбачев и Рейган подписывают Договор о РСМД Фотостудия Белого дома , СС0 , via Wikimedia Commons

— Михаил Сергеевич , давайте начнем с вопроса , который вам часто задают: какие ошибки совершил Горбачев за время руководства СССР?

— На этот вопрос я всегда отвечаю по-своему. Горбачев вывел страну из несвободы. Покончил с тоталитарным режимом. Дал гласность. Дал возможность людям участвовать в свободных выборах. Оздоровил международные отношения. Дал возможность объединяться в политические партии. Признал все формы собственности.

Но вместе с тем мы не смогли по-настоящему использовать эту свободу, которую получили. Это связано и с моими личными просчетами. Вначале не был использован тот кредит доверия, который был получен у людей.

Не смогли серьезно двинуть вперед малый и средний бизнес, агропромышленный комплекс, легкую и пищевую промышленность, чтобы насытить страну товарами, вывести из очередей, покончить с талонами. Люди-то судят по этим вещам.

— Не считаете ли вы , что если бы вы в свое время пошли на всенародные выборы Президента СССР , то сегодня ситуация в стране была бы иной?

— Не исключено. Я думаю, что здесь я просчитался. Самоуверенный был.

— Вы долгое время не говорили , будете ли участвовать в президентских выборах 1996 года. Когда вы приняли решение?

— Скажем так, когда набрались последние капли. Поездки по стране, изучение ситуации, анализ ситуации в случае возможной смены власти… Но это все прелюдия.

И вдруг возникла инициативная группа, абсолютно неожиданно для меня. Мне предложили баллотироваться. Я сказал: «Ну, попробую, если вы хотите. Только что у вас получится?» Через некоторое время выяснилось, что в этой группе — представители 23 регионов, потом их стало 32, потом — 49, 55 и сейчас 79.

— Как отнеслись к вашему решению родные?

— Их отношение было негативным. Особенно Раисы Максимовны. Но все-таки это же вопрос мой. И когда я принял решение, то можно было считать, что его приняли все остальные.

Михаил Горбачев и Раиса Горбачева искренне любили друг друга. «Женщины и вожди».

— Из всех кандидатов в президенты вы , наверное , единственный , у кого нет региональных структур. Как вам удалось собрать подписи?

— Из нынешних кандидатов, кроме, может быть, президента России, ни у кого нет того, что есть у Горбачева.

— Что вы имеете в виду?

— Порулить надо хоть в районе, в городе. А Горбачев порулил везде.

— Сколько всего регионов вы собираетесь посетить во время избирательной кампании?

— Сколько сил хватит. Россия большая, но буду ездить, ездить и ездить. Я вижу, что после моих встреч с людьми меняется и у меня многое, но, главное, и у них меняется. Начинается дискуссия с того, что выясняем отношения, чуть ли не кричим друг на друга, а кончается взаимопониманием.

— Кто сегодня ваш избиратель?

— Я думаю, молодежь — самые горячие сторонники. И я рад этому. Должен сказать, что много понимания, сочувствия и прощения у женщин. Социологические опросы, кстати, это подтверждают.

— У кого вы заберете голоса — у Зюганова или у Ельцина?

— У всех. Потому что мне нужно широкую коалицию объединить. Даже у моих друзей заберу.

— Михаил Сергеевич , вы ощущаете лично для себя опасность. Если победит Зюганов?

— Почему?

— Ну , вы же видели , как вас встречали коммунисты: предатель , осудить…

— Такого человека, как я, очень трудно запугать. Ну что вы… Ну что со мной будет? Уничтожат? Так что, от этого с ума сходить? Нет. Это меня не пугает.

— Психологически вы готовы сегодня вернуться в Кремль? Опять будут ограничения. Охрана , строгий регламент жизни.

— Я думаю, прежних рамок не будет, потому что все меняется, порядки меняются. Но в Кремль я готов вернуться. Тут для меня проблем нет. Я там долго был. От этого потрясения не будет.

— Ваш соратник по перестройке Александр Николаевич Яковлев сказал , что считает ваше и Явлинского участие в выборах безответственностью перед избирателями — растащите голоса и обеспечите победу Зюганова. Прокомментируйте это заявление.

— Яковлев обслуживал брежневский режим, горбачевский режим и его реформы, а теперь обслуживает режим Ельцина. Ну что же можно от этих людей ожидать, если они в любые времена лизоблюдством занимались и апологетикой? Я думал, этот человек сделал выбор, как и я. Тогда он производил другое впечатление и много помог мне. А потом я увидел, что у него есть очень слабая сторона — хочется уютной жизни.

— А с кем из своих бывших соратников вы продолжаете встречаться , сотрудничать?

— Медведев Вадим Андреевич (бывший член Политбюро ЦК КПСС, член Президентского совета СССР, советник президента СССР. — Прим. altapress.ru). Я поддерживаю связи с Бакатиным, Щербаковым, академиками Абалкиным, Богомоловым, Шаталиным, с очень многими людьми. У меня сохранились контакты со многими деятелями культуры — с Ульяновым, Ефремовым, Евтушенко, Вознесенским.

— После 1991 года у вас были какие-нибудь контакты с Ельциным?

— Нет.

Флаг СССР. wikipedia.org

— Михаил Сергеевич , испытываете ли вы чисто по-человечески чувство благодарности к Ельцину за то , что он спас вас в августе 1991 года?

— Не только по-человечески, но и по-политически оцениваю его роль. Благодаря тому, что президент, Верховный Совет России не признали тогда ГКЧП, восстали против него, и был сорван путч.

— Считается. Что один из признаков влиятельности политика — его общение. Контакты с зарубежными лидерами. С кем из них вы общаетесь?

— Для меня этой проблемы нет. Я продолжаю контактировать со всеми зарубежными лидерами. Кроме Клинтона. А так — со всеми. И с бывшими, и с нынешними. Уж тут-то как раз преимущество у Горбачева перед всеми.

Борис Ельцин и Михаил Горбачев Юрий Инякин/ОАО «Газета Известия"/russfoto

— Как вы относитесь к словам Ельцина о том , что в нашей стране еще ни одному государственному деятелю не удалось довести реформы до конца?

— Я думаю, Борис Николаевич сказал очень правильную вещь. Я редко его поддерживаю, потому что не согласен с тем, что он делает. Но тут он высказал неожиданно глубокую мысль. И надо ее провести в жизнь. Надо, чтобы завершил реформы тот, кто их начал. Но начинал-то их я.

— За кого вы голосовали в 1991 году на президентских выборах?

— Я тогда за Бакатина голосовал.

— И последний вопрос. В чем разница между Горбачевым-91 и Горбачевым-96?

— В этом вы разберитесь сами. Я-то знаю…

Беседу вел Дмитрий Негреев.