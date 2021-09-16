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Политика

Необходимые 60 тыс. подписей собрали инициаторы отставки мэра Новосибирска

Партия «Новые люди» и независимый депутат горсовета Игорь Украинцев, которые инициировали процедуру отзыва мэра Новосибирска Анатолия Локтя, рассказали, что собрали достаточное количество подписей.

Анатолий Локоть голосует на выборах новосибирского мэра 6 апреля 2014 года.
Анатолий Локоть голосует на выборах новосибирского мэра 6 апреля 2014 года.
www.kprfnsk.ru

В Уставе города прописано, что для этого необходимы подписи не менее 5% избирателей, это примерно 59,5 тыс. человек. В Новосибирске удалось собрать больше 60 тыс.

Об инициативе по отзыву мэра Новосибирска организаторы объявили в июле.

В августе «Новые люди» и Игорь Украинцев провели собрание инициативной группы. Согласно Уставу Новосибирска, она должна состоять минимум из тысячи человек. Организаторам отзыва Анатолия Локтя удалось собрать 1120 членов инициативной группы, что позволило перейти к сбору подписей, пишет Тайга.инфо.

Теперь организаторы отзыва мэра будут добиваться признания их инициативы в суде.

Процедура отзыва градоначальника со своего поста в Новосибирске — первый подобный случай в России.

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