«Необычайная история». Британcкий телеканал снимает сериал о Путине

Британский телеканал Channel 4 выпустит документальный сериал о Владимире Путине, пишет RT. Зрителям обещают «беспрецедентное путешествие в сознание лидера XXI века» и рассказ о том, как «в атмосфере предательства, гордыни и гнева» создавалась современная Россия.

«Потрясающий документальный сериал» о президенте России уже снимает компания Rogan Productions, которая создает контент для крупных телеканалов, например, BBC и Al Jazeera. Сюжет посвящен становлению и правлению Владимира Путина, но в большей степени — тому как он, будучи бывшим шпионом, изменил мировое представление о политике.

«Необычайная история Владимира Путина началась в Ленинграде в 1968 году, — говорится в пресс-релизе Channel 4, — тогда 16-летний Путин, страстно мечтающий стать шпионом, постучался в двери КГБ». Спустя годы, продолжает Channel 4, будущий российский лидер присоединится к структуре, «почувствует вкус денег и власти» и станет президентом.

По мнению Channel 4, «едва постижимый, хитроумный и непредсказуемый стиль правления Путина проникнут ценностями КГБ», однако сегодня Владимир Путин является самым влиятельным лидером современности.

Продюсером проекта стал основатель Rogan Productions Джеймс Роган, который уже обращался к теме России. Три года назад Роган выпустил документальный фильм «В ожидании вторжения» — о том, как «спустя 25 лет после обретения независимости от России Литва боится вновь оказаться под оккупацией».

Съёмки сериала проходили в России, Америке, Европе и Великобритании. В проекте планируют использовать выдержки из речей самого Путина, приближённых к нему людей и тех, на кого он оказал влияние. Однако, как заявил RT пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Channel 4 не предпринимал попыток получить комментарии Владимира Путина для сериала, а сам президент ничего не слышал об этом проекте.