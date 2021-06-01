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Политика

Неожиданно. Алтайские коммунисты установили новый памятник Ленину

В райцентре Мамонтово 30 мая открыли новый памятник Владимиру Ленину. Установкой его занимались коммунисты и их сторонники, сообщил сайт алтайского крайкома КПРФ.

Памятник Ленину в райцентре Мамонтово. 2021 год.
Памятник Ленину в райцентре Мамонтово. 2021 год.
Facebook Марии Прусаковой.

На открытии памятника прошел митинг, школьник Коля Кулаков прочитал стихотворение о Ленине, патриотическую песню исполнил самодеятельный артист Василий Редько.

В Мамонтово произошло событие, которое навряд ли имеет аналоги на территории всей страны за постсоветский период. Силами коммунистов и сторонников в райцентре установлен памятник создателю СССР — Владимиру Ильичу Ленину. К сожалению, в современной истории все чаще на волне антисоветизма власти памятники Ленину пытаются убрать, — сказала Мария Прусакова, лидер алтайскизх коммунистов.

Для отливки памятника использована скульптурная работа Николая Шильникова. Подобный же памятник, но как бы в «зекркальном отображении», есть в Свердловской области — в Первоуральске, у новотрубного завода. Такой же памятник есть в Донбассе, в Дебальцево. Но он был сильно поврежден во время боевых действий в феврале 2015 года.

Ранее altapress.ru рассказал о непростой судьбе памятников Ленину в Барнауле.

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