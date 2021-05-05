Неожиданно. Суд принял иск Навального к Пескову

Пресненский суд Москвы принял иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации, информирует «Комемрсантъ» . Ранее суд дважды оставлял иск без движения.

Оппозиционер потребовал от пресс-секретаря признать не соответствующим действительности и порочащим честь, достоинство и деловую репутацию слова о том, что он сотрудничает с ЦРУ и получает от него инструкции.

Досудебная подготовка по иску назначена на 27 мая, сообщили изданию в суде.

Иск к Пескову Навальный подал еще в ноябре 2020 года. Но суд отказался его принять. В марте уже 2021 года оппозиционер вновь его подал. В апреле суд оставил иск без движения, потребовав устранить ряд нарушений.

В настоящий момент Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше» в колонии ИК-2 во Владимирской области. Altapress.ru рассказывал немного раньше, что следственный комитет подозревает его еще и в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.