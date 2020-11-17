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Политика

Навальный подал в суд на Пескова и требует опровержения на сайте Кремля

Алексей Навальный подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Иск поступил в Пресненский суд, сообщают «Открытые медиа».

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
https://www.instagram.com/navalny/

Как передает издание, Алексей Навальный требует признать несоответствующим действительности и порочащим честь, достоинство и деловую репутацию недавнее заявление Дмитрия Пескова. Речь идет о комментарии, который пресс-секретарь главы РФ дал журналистам 1 октября. Песков сказал, что с Навальным работают «специалисты ЦРУ», и все, что он озвучивает, «это то, что ему вкладывает в уста эта организация».

Теперь политик просит суд обязать Пескова опубликовать опровержение на официальном сайте администрации президента в срок не позднее 10 дней с момента вступления решения суда в силу.

Напомним, о том, что Навальный якобы работает с западными спецслужбами и действует в их интересах, ранее также заявлял и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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