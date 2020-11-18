«Неожиданно» уволенного алтайского чиновника снова взяли во власть

Теперь Лихоманов снова работает в мэрии, но уже на должности специалиста отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи.
Первый раз он устроился в администрацию летом 2018 года. В одностороннем порядке с ним расторгли контракт в апреле 2020 года.
Кулуарно говорили, что предпосылки к этому появились давно. Якобы начальник службы ГОЧС не раз высказывал собственную позицию, которая шла вразрез с мнением руководства, пишет издание.
Сам Павел Лихоманов пояснял, увольнение было для него неожиданным, а о таких решениях нужно сообщать заранее с глазу на глаз.
Ранее руководитель управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко написал заявление об увольнении по собственному желанию.