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Политика

«Неожиданно» уволенного алтайского чиновника снова взяли во власть

Бывший начальник управления ГОЧС Бийска Павел Лихоманов вновь вернулся на работу в мэрию, сообщил «Бийский рабочий». В начале 2020 года чиновника уволили. По его словам, это было неожиданно.

Виды Бийска. Администрация.
Виды Бийска. Администрация.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Теперь Лихоманов снова работает в мэрии, но уже на должности специалиста отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи.

Первый раз он устроился в администрацию летом 2018 года. В одностороннем порядке с ним расторгли контракт в апреле 2020 года.

Кулуарно говорили, что предпосылки к этому появились давно. Якобы начальник службы ГОЧС не раз высказывал собственную позицию, которая шла вразрез с мнением руководства, пишет издание.

Сам Павел Лихоманов пояснял, увольнение было для него неожиданным, а о таких решениях нужно сообщать заранее с глазу на глаз.

Ранее руководитель управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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