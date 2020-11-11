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11 ноября 5°C
Жизнь

Начальник управления по печати в Алтайском крае ушел с должности

Руководитель управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он возглавит создаваемый в крае по поручению президента Владимира Путина Центр управления регионом, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Евгений Нечепуренко.
Евгений Нечепуренко.
altairegion22.ru

Исполнение обязанностей начальника управления возложили на одного из двух замов — Вячеслава Киричука, сообщили в управлении.

Именно Киричука рассматривают в качестве нового руководителя, считают источники. Однако также среди журналистов циркулирует информация, что управление может возглавить Ольга Пашаева, директор ИД «Регион» («Катунь 24»).

Также стало известно, что Евгений Нечепуренко возглавит Центр управления регионом (ЦУР), если пройдет согласование в Москве.

В правительстве отмечают, что к обязанностям Евгений Нечепуренко приступит к концу этой недели.

Что такое ЦУР

Новая структура станет платформой цифрового взаимодействия государственных органов, организаций и жителей края.

В такой центр может обратиться любой желающий с любой проблемой, а «информация обязательно дойдет до адресата, вопрос будет решен в короткие сроки, а заявитель получит ответ».

ЦУРы по всей стране создают по поручению президента Владимира Путина.

Запустить ЦУР планируют 20 ноября.

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