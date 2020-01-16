Неожиданность и тотальная неопределенность: как отреагировали зарубежные СМИ на отставку Медведева

Послание Владимира Путина и решение Дмитрия Медведева мгновенно оказались на передовицах почти всех крупнейших изданий.

Владимир Путин в очередной раз подтвердил свое право называться одним из самых непредсказуемых мировых лидеров. Ключевые слова в заголовках крупнейших западных изданий — «неожиданная» или «шокирующая» отставка.

Первым делом обозреватели по российской тематике бросились в Twitter — спектр мнений можно назвать тотальным — от того, что это важнейшее событие в современной истории России, до того, что отставку Дмитрия Медведева можно считать номинальной, пишет bfm.ru.

Ведущий главной новостной программы CNN Джим Шютто: «Что здесь происходит? Путин, судя по всему, собирается менять конституцию и расширять полномочия премьер-министра, что позволит ему продолжать управлять Россией и после окончания президентского срока».

Послание президента Федеральному Собранию , 15 января 2020. kremlin.ru

Директор программы по международной политике Брукингского института доктор Алина Полякова уверена — о второй «рокировке» речи не идет, и именно реформа конституции позволит Путину остаться у власти.

О роли уходящего премьер-министра рассуждает московский корреспондент FT Макс Сиддон. Журналист напоминает, что с точки зрения общественного мнения в экономических невзгодах России был виноват именно Медведев — и теперь российская вертикаль власти лишится такого громоотвода для критики.

15 января правительство РФ во главе с председателем Дмитрием Медведевым ушло в отставку. На пост премьер-министра президент РФ Владимир Путин выдвинул кандидатуру главного налоговика страны Михаила Мишустина, предварительно получив от него согласие.