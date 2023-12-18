Непочатый край Николаевок. Алтайские депутаты взялись за проблему одинаковых названий муниципалитетов

В АКЗС на последней в этом году сессии обсудили законопроект о названиях муниципальных образований, а точнее — о наименованиях-двойниках, которые создают путаницу. В одном только Алтайском крае десятки поселений-тезок, а на уровне страны — сотни и и даже тысячи. Тем не менее, менять названия не станут, только дополнят, и сделают это до 1 января 2025 года.

Создает путаницу

Еще в 2019 году федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дополнила новая статья. Согласно ей, в названии муниципального образования должно быть указание на его статус и субъект РФ, в котором оно расположено. А в названии поселения должно быть указание на муниципальный район, в который оно входит.

Все дело в том, что в разных регионах или даже внутри одного могут быть два района или два села с одинаковым названием. Наименования-«тезки» — явление среди муниципалитетов нередкое, что создает путаницу.

«Например, Алтайский район есть и у нас в крае, и в республике Хакасия. Даже в пределах одного региона в разных районах могут быть поселения-«тезки»: Николаевки, Александровки, Родино и так далее», — пояснил заместитель председателя АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько.

Поэтому до 1 января 2025 года регионам нужно привести названия своих муниципальных образований в соответствие с новыми требованиями. А точнее – обозначить их в документах, как положено.

В деревне. Анна Зайкова

Рекордсмены по популярности

Перед принятием закона во втором чтении, его сначала направят в районы, чтобы обсудить непосредственно с администрациями муниципалитетов. Поскольку еще предстоит определиться с сокращенными наименованиями – их разрешат использовать наравне с полными.

А сокращать действительно будет что. Например, мало того, что в Алтайском крае есть два села Алтайское, так еще и одно из них расположено в Алтайском районе.

Есть в регионе и названия-рекордсмены по популярности. Так, в крае аж по шесть Николаевских и Березовских сельсоветов, по пять – Покровских и Красноярских.

Березовский сельсовет. Дом культуры. avatars.mds.yandex.net

А еще по четыре Первомайских, Кировских, Беловских и Октябрьских сельсоветов. И по три – Михайловских, Макарьевских, Солоновских, Казанцевских и Тополинских.

Еще не менее 30 сельсоветов имеют хотя бы одного двойника в других районах.

И это не считая того, что названия доброй четверти населенных пунктов повторяют друг друга лишь с одним изменением – какой-нибудь приставкой «усть», «ново», «старо», «мало» и так далее.

Названия селам, деревням и поселкам обычно давали сами люди. Зачастую – по названиям географических объектов, например, рек или даже других областей. Или по фамилиям, часто встречающимся в этом поселении, либо которые были на слуху в стране. Или же в честь праздников и значимых событий.

Поэтому совсем неудивительно, что многие из них повторяются. Одних Первомайских сел по стране наберется, наверное, не одна тысяча. И с ними, конечно, порой возникает путница, и не только в документах. Была, например, история, как два тюменца из-за навигатора уехали в соседний регион — там было село с названием, отличающимся лишь на одну букву.

Конечно, одно указание на область и район не спасут от таких неловких ситуаций. Но, по крайней мере, в документах будет порядок.

Дома, деревня. СС0

Вызывающие улыбку, но не у всех

Не затронули алтайские депутаты еще одну тему, касающуюся названий муниципальных образований. А именно законопроект о запрете оскорбительных наименований населенных пунктов. Его в Госдуму в октябре внесла партия «Новые люди».

Так, было предложено запретить использовать в названиях населенных пунктов оскорбительные, уничижительные и принижающие достоинство жителей слова. В пример разработчики привели Бухалово (разные деревни в Тверской, Ярославской и Архангельской областях), Шалава (Ярославская область) и Лох (Саратовская область).

А всего таких, по словам законотворцев, сотни по всей России. В Алтайском крае оскорбительных названий, наверное, не найти. Зато есть смешные, например, села Полуямки в Михайловском районе и Бешенцево в Первомайском районе.

Впрочем, депутат от Алтайского края Даниил Бессарабов уже высказывался, что от причудливых названий отказываться не нужно. Наоборот, они вызывают улыбку и подчеркивают многообразие культуры. Он считает, что не всегда в названии заложен тот смысл, который видят современные жители, и нужно изучать историю.