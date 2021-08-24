Нескольких кандидатов сняли с выборов в Алтайском крае из-за скрытых судимостей

Пять человек в Алтайском крае отстранили от участия в выборах из-за того, что они скрыли свои судимости, пишет « Политсибру ».

Алтайский краевой суд снял с выборов кандидата в АКЗС от КПРФ по одномандатному округу № 3 Павла Петряшева из-за сокрытия им судимости за кражу еще в советские времена.

Еще четыре судимости по другим схожим статьям он указать не забыл, подчеркнуло издание.

По аналогичной причине в участии в выборах отказали Павлу Емельянову от КПРФ, Михаилу Буркову от «Справедливой России», Дмитрию Ляху от «Коммунистов России» и Николаю Усову от «Яблока».

Кандидат от «Яблока» Виктор Рау, которого отстранили ранее, подал апелляционную жалобу на решение суда.