Ярого оппозиционера сняли с выборов в Госдуму в Алтайском крае

Иск подал конкурент по округу, представитель «Справедливой России — За правду» Александр Молотов. Он указал на то, что Рау активно поддерживает идеи «Штаба Навального».
Так как организацию признали экстремисткой в России, Виктор Рау не имеет пассивного избирательного права, заявил Молотов.
Сам кандидат-яблочник с решением суда не согласен. Оно противоречит поправкам в закон о выборах, ведь судебного решения или наказания именно за содействие активистом экстремисткой организации нет, сказал он «Политсибру».
Свое отстранение от участия в выборах Рау будет оспаривать.