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Политика

Ярого оппозиционера сняли с выборов в Госдуму в Алтайском крае

Алтайский краевой суд 17 августа отменил решение избирательной комиссии о регистрации Виктора Рау в качестве кандидата от «Яблока» на выборы в Госдуму.

Виктор Рау на улице Барнаула с плакатом против партии власти.
Виктор Рау на улице Барнаула с плакатом против партии власти.
https://www.facebook.com/viktor.rau.35

Иск подал конкурент по округу, представитель «Справедливой России — За правду» Александр Молотов. Он указал на то, что Рау активно поддерживает идеи «Штаба Навального».

Так как организацию признали экстремисткой в России, Виктор Рау не имеет пассивного избирательного права, заявил Молотов.

Сам кандидат-яблочник с решением суда не согласен. Оно противоречит поправкам в закон о выборах, ведь судебного решения или наказания именно за содействие активистом экстремисткой организации нет, сказал он «Политсибру».

Свое отстранение от участия в выборах Рау будет оспаривать.

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