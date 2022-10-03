Несовершеннолетние сыновья Кадырова отправятся в зону СВО

По словам главы региона, он не шутит. И стремление сыновей показать себя в бою только приветствует.
«Пришло время показать себя в реальном бою <…> Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — заявил Кадыров.
Три несовершеннолетних сына Кадырова (14, 15 и 16 лет) занимаются военной подготовкой с детства, их обучали владению оружием на базе Российского университета спецназа, указывает Газета.Ru.
Напомним, 16 сентября Кадыров призвал регионы начать «самомобилизацию» и не ждать окончания СВО. А 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации.