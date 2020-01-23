Нет двоевластию: Путин высказался категорически против наставника над президентом

Президент РФ Владимир Путин считает нецелесообразным создание в России некоего стабилизирующего института в период передачи власти. По мнению главы государства, это подорвет авторитет главы государства и может привести к двоевластию, сообщает «Интерфакс».

«Думаю, что для такой страны, как Россия, это неприменимо. В разных странах разные ситуации, разные истории этих стран, разные культуры. У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать ничто другое, как двоевластие — абсолютно неприемлемая ситуация для такой страны как Россия», — сказал Путин 22 января на встрече со студентами ведущих отечественных университетов в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Так глава государства ответил на вопрос одной из студенток, касающийся окончания его нынешнего президентского срока в 2024 году.

«Вообще в международном опыте были созданы какие-то специальные органы, как, например, в Сингапуре или в Казахстане, на время перемен, чтобы стабилизировать деятельность государства. Может быть, будет что-то подобное в России?» — спросила Путина студентка.

Российский лидер напомнил, что в Сингапуре был назначен наставником президента Ли Куан Ю. «Но он был отец, „папаша“ был действующий. Так что там преемственность была прямая. Ли Куан Ю — выдающийся человек, и он лет 30 был у власти. Он в принципе создал страну», — подчеркнул Путин.

Он отметил: «что-то подобное создавать в России, вы хотите, чтобы я был наставником?»