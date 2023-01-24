24 января
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Политика

Нежелательной организацией признали фонд Андрея Сахарова, чьим именем названа площадь в Барнауле

В России признали нежелательным Фонд Андрея Сахарова.

Флаг Росси, флаг РФ.
Флаг Росси, флаг РФ.
unsplash.com.

В Генпрокуратуре уверены — деятельность американской неправительственной организации The Andrei Sakharov foundation представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, говорится на сайте ведомства.

В Минюст для внесения сведений в соответствующий перечень направлена эта информация, указывает bfm.ru.

О фонде

Благотворительный фонд создали в 2021 году, чтобы сохранить наследия физика, лауреата Нобелевской премии мира и правозащитника Андрея Сахарова.

Фонд присуждает ежегодные стипендии на конкурсной основе студентам и аспирантам физического факультета МГУ и МФТИ — для развития науки и образования в России.

Об академике

Андрей Дмитриевич Сахаров (1921−1989) — российский физик и общественный деятель, академик АН СССР (1953).

Один из создателей водородной бомбы (1953) в СССР.

С конца 50-х годов прошлого столетия активно выступал за прекращение испытаний ядерного оружия. С конца 60-х — начала 70-х годов Андрей Дмитриевич один из лидеров правозащитного движения.

В январе 1980 года Сахарова лишили всех госнаград за простест против ввода войск в Афганистан.

Указ о лишении Сахарова всех наград.
Указ о лишении Сахарова всех наград.
wikipedia.org

Тогда же его сослали в Горький, где он продолжал правозащитную деятельность. Из ссылки вернули в 1986 году, во время перестройки.

В Барнауле в 1991 году — к 70-летию со дня рождения Андрея Сахарова — открыли площадь его имени.

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