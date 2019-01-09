Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 января -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика
56

Никакой напряженности: Томенко рассказал, как общается с Карлиным

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко регулярно общается со своим предшественником, сейчас — сенатором Александром Карлиным. Никакой напряженности в их взаимоотношениях нет, рассказал глава региона в ходе интервью.

Врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко представили политической элите и общественности Алтайского края. 1 июня 2018 года.
Врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко представили политической элите и общественности Алтайского края. 1 июня 2018 года.
Анна Зайкова

По словам Томенко, тематика разговоров между ними широкая.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Мы обсуждаем, как случилось то или иное событие, почему произошло. Где-то он инициативно выходит с советами или предложениями. Я их не всегда воспринимаю. Но мы договорились, что такая возможность у нас должна быть обязательно.

Губернатор подчеркнул, что ему важно услышать все позиции.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Мнения критиков и оппонентов его деятельности не заставляют себя ждать. Но я не могу не послушать вторую сторону, чтобы объективно оценить ситуацию и спланировать что-то.

Томенко рассказал, что иногда заезжает к Александру Карлину, когда бывает в Москве. Губернатор оценивает его возможности высоко, «тем более с учетом веса и авторитета Александра Богдановича на федеральном уровне».

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Многие вопросы можно если не решить, то посодействовать, сформировать мнение, подготовить почву для решений. Это хорошо.

Глава региона отметил: «вообще никакой» напряженности в их отношениях нет.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Чтобы понять ситуацию: Александр Богданович Карлин ушел в отставку не в связи с моим назначением. Я был назначен после того, как он ушел в отставку. Почему и как он принял эти решения, он уже публично объяснял. В этом смысле какая между нами может быть напряженность?

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость