Никакой напряженности: Томенко рассказал, как общается с Карлиным

По словам Томенко, тематика разговоров между ними широкая.

Мы обсуждаем, как случилось то или иное событие, почему произошло. Где-то он инициативно выходит с советами или предложениями. Я их не всегда воспринимаю. Но мы договорились, что такая возможность у нас должна быть обязательно.