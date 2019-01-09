Никакой напряженности: Томенко рассказал, как общается с Карлиным

По словам Томенко, тематика разговоров между ними широкая.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Мы обсуждаем, как случилось то или иное событие, почему произошло. Где-то он инициативно выходит с советами или предложениями. Я их не всегда воспринимаю. Но мы договорились, что такая возможность у нас должна быть обязательно.
Губернатор подчеркнул, что ему важно услышать все позиции.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Мнения критиков и оппонентов его деятельности не заставляют себя ждать. Но я не могу не послушать вторую сторону, чтобы объективно оценить ситуацию и спланировать что-то.
Томенко рассказал, что иногда заезжает к Александру Карлину, когда бывает в Москве. Губернатор оценивает его возможности высоко, «тем более с учетом веса и авторитета Александра Богдановича на федеральном уровне».
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Многие вопросы можно если не решить, то посодействовать, сформировать мнение, подготовить почву для решений. Это хорошо.
Глава региона отметил: «вообще никакой» напряженности в их отношениях нет.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Чтобы понять ситуацию: Александр Богданович Карлин ушел в отставку не в связи с моим назначением. Я был назначен после того, как он ушел в отставку. Почему и как он принял эти решения, он уже публично объяснял. В этом смысле какая между нами может быть напряженность?