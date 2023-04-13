13 апреля
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Политика

Никита Пресняков прокомментировал сообщения о своем американском гражданстве

О получении гражданства США рассказал внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков, пишет «Абзац» .

Флаг США.
Флаг США.
СС0

Он опроверг информацию о получении гражданства США. По его словам, это неправда. Между тем бабушка по отцовской линии — Елена Преснякова — сообщила, что у внука имеется американское гражданство, пишет MK.RU.

Ранее появились данные о переезде музыканта в США, напоминает «Мослента».

Между тем российскую певицу Кристину Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова проверят на предмет финансирования ВСУ.

Общественники направили соответствующее письмо в Следственный комитет.

Их не устраивает то, что певица живет в США, не высказалась однозначно о спецоперации России на Украине и во время мобилизации помогла сыну получить ПМЖ в США.

Общественники попросили конфисковать квартиру Орбакайте в центре Москвы, которую ее мать — Алла Пугачева — переписала на дочь.

Между тем в феврале 2002 года Кристина Орбакайте получила литовский паспорт. В этом же году Орбакайте снова признали самой распродаваемой певицей России на The World Music Awards.

Ее дедушка и бабушка до 15 июня 1940 года были гражданами Литвы.

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