«Никто ее не сушил». Алтайские единороссы прокомментировали явку на выборы, претензии конкурентов и свои победы

«Единая Россия» получила на прошедших в Алтайском крае выборах почти 80% депутатских мандатов, обеспечив себе большинство не только в Барнауле, но и в Рубцовске, традиционно тяготеющем к альтернативным партиям. Результаты избирательной кампании прокомментировал Александр Романенко, секретарь реготделения «ЕР» и спикер АКЗС. Он заявил, что успех не связан с низкой явкой на голосование, а на обвинения конкурентов в том, что «власти не обеспечили явку», ответил: «Это досужие вымыслы».

Победа в городах и селах

В ходе прошедших выборов, если помните, надо было избрать почти 6 тыс. депутатов городского, районного и поселенческого уровней и глав 145 сельских поселений Алтайского края.

Кампания завершилась. «У нас везде большинство, причем большое большинство. Подавляющее большинство», — сообщил Александр Романенко.

В целом по краю «ЕР» взяла 79,95% депутатских мандатов и провела однопартийцев в главы 115 поселений. Остальные избранные в минувшее воскресенье главы — самовыдвиженцы, а не представители альтернативной партии.

Виктор Томенко , Александр Романенко фото: пресс служба «Единая Россия»

Большинство мандатов партия власти взяла и в представительных органах городов региона. Altapress.ru уже рассказывал: в новой Барнаульской гордуме у «ЕР» 31 из 40 депутатов (в прошлом созыве — 32).

А вот результаты по другим крупнейшим городам.

Новоалтайск: у «ЕР» 16 из 22 мандатов.

Бийск: 27 из 30 мандатов.

Рубцовск: 25 из 28 мандатов.

Для сравнения: по итогам предыдущих выборов (2017 года) фракция коммунистов в Рубцовском горсовете включала семь депутатов.

«Такого результата, особенно в Рубцовске, региональное отделение не имело никогда. Нас это радует. У органов власти края, у регионального отделения есть большие программы по развитию наших муниципалитетов», — сказал Романенко.

«Все это вымыслы»

Между тем, как уже сообщал altapress.ru, явка на прошедшие муниципальные выборы была ниже, чем на предыдущих. Но Романенко не увидел в этом ничего сверхъестественного.

Во-первых, он уточнил ранее озвученные данные: в среднем по краю пришло чуть более 21%. В 2017-м году она была несколько более 24%. Во-вторых, сказал, что муниципальные выборы традиционно привлекают меньше избирателей.

«Всегда в Алтайском крае жители относились к муниципальной кампании более спокойно, тем более в этот период времени — сентябрь, тепло, грибы, картофель и так далее», — заявил секретарь реготделения «ЕР».

Голосование завершилось. Телеграмм-канал «Наблюдатель22»

Далее он, что называется, прокомментировал комментарии.

Представители конкурирующих партий в ходе выборов сделали заявления по поводу низкой активности избирателей. Утверждалось, например, что власти «сушат явку» и «не обеспечили ее», и низкая активность позволяет избрать больше единороссов.

Романенко отреагировал на эти выпады. По его словам, не власть обеспечивает явку, а сами партии, ведущие избирательные кампании и своих кандидатов, и эту явку «никто не сушил».

«Говорят: «Чем больше явка, тем меньше шанс на успех у партии «Единая Россия». Так вот в Родинском районе при 70-процентной явке результат партии — 100%. Вот, пожалуйста. Это все досужие вымыслы людей, которые ищут самые разные причины своих неудач. И они ищут их в действиях почему-то других, а не в своих», — резюмировал Романенко.

Результаты «ЕР» на выборах Александр Романенко объяснил тем, что партия и ее местные отделения на местах «отработали программу в полном объеме». «Мы не проиграли ни один район, ни один город», — сказал он.

Ранее altapress.ru рассказывал, как между партиями распределятся мандаты депутатов в Барнаульской гордуме: три получают представители КПРФ и по два — «Новые люди», «Справедливая Россия» и ЛДПР.